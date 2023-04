Le Belge Luca Brecel réalise l'un des plus gros come-back de l'histoire du snooker et se qualifie pour la finale du championnat du monde!

Si Jiahui a ensuite réduit le score à 16-15 mais Brecel a remporté la 32e et avant-dernière frame de cette demi-finale pour se hisser en finale (17-15) en réalisant le plus grand comeback de l'histoire du Crucible.

Tombeur du tenant du titre et N.1 mondial Ronnie "The Rocket" O'Sullivan en quarts de finale, Brecel sera opposé à l'Irlandais Mark Allen (WS 3) ou l'Anglais Mark Selby (WS 2) lors de la finale prévue dimanche et lundi et qui se jouera au meilleur des 35 frames.

Le 'Belgian Bullet' dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Brecel est d'ores et déjà assuré de grimper à la 7e place mondiale. Il pourrait également devenir N.2 mondial s'il bat Selby en finale.