Brussels Padel Open: victoires de Coello/Tapia chez les messieurs, de Sanchez/Josemaria chez les dames

En finale du tournoi masculin, Agustin Tapia et Arturo Coello se sont imposés 7-6, 3-6, 6-3 face aux Argentins Franco Stupaczuk et Martin Di Nenno.

Coella et Tapia, déjà vainqueurs cette année du Master d'Abou Dhabi et des Open de la Rioja, du Chili, du Paraguay et de Grenade, étaient les grands favoris sur le site de Tour & Taxis, où ils ont éliminé au 1er tour la paire belge composée de Clément Geens et Maxime Deloyer (6-1, 6-2).

Les Belges devaient initialement affronter les tenants du titre, les Espagnols Juan Lebron et Alejandro Galan, qui ont déclaré forfait en raison de la blessure de Juan Lebron.

Chez les dames, Ariana Sanchez Fallada et Paula Josemaría Martín ont battu en finale 6-7, 6-3, 7-5 les tenantes du titre, les Espagnoles Gemma Triay et Alejandra Salazar.