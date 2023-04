La chronique de Jean-Marc Ghéraille : David Goffin doit se poser la question : stop ou encore ?

David Goffin, qui soufflera ses… 33 ans en décembre prochain, ne peut pas décemment se poser la question de sa retraite sportive. Quinze ans de présence sur le circuit professionnel ATP, cela commence visiblement à peser. Physiquement car les pépins s’accumulent l’obligeant à des arrêts, des périodes de soin et de remise à niveau. Mentalement ensuite car, si tennistiquement parlant le Belge n’a jamais eu à rougir de son jeu, sa capacité à maîtriser ses émotions et à franchir un cap supplémentaire a toujours été son point faible. Au point d’avoir été surnommé “Monsieur Net Niet “autrement celui qui a les moyens de gagner mais qui loupe systématiquement la dernière marche.

En 2017, il a atteint la 7e place mondiale à l'ATP.

On ne lui enlèvera jamais sa carrière et notamment cette 7e place mondiale (le 20 novembre exactement) lors d’une belle saison 2017 ponctuée par une finale au Masters (défaite contre Dimitrov). Néanmoins, aujourd’hui, le meilleur joueur belge de tous les temps inspire davantage la piété que l’admiration. Disparu des radars du top 20, il a glissé dans un premier temps hors du top 50. Pire, éliminé cette semaine lors du premier tour du tournoi de Madrid, il va sortir du… top 100 lors du prochain classement. Une vraie descente aux enfers pour un joueur qui a tutoyé les sommets.

À bientôt 33 ans, il va devoir poser la question du “stop ou encore “. Seul lui sait s’il a encore l’envie, la rage et le mental pour s’arracher, bosser, se faire violence et (tenter de) revenir à un niveau compétitif acceptable. Les exemples des “vieux “Nadal, Federer (qui a pris sa retraite) et Djokovic sont là pour lui faire penser que son âge n’est pas rédhibitoire. Mais le trio précité boxe dans une autre catégorie. Celle des sportifs hors normes à tous les niveaux.

Chacun le sait : l’entourage proche d’un sportif de haut niveau est primordial dans le cheminement de sa carrière. Existe-t-il actuellement autour de David Goffin quelqu’un qui lui parle ouvertement, quelqu’un qui ose lui poser les vraies questions, quelqu’un qui pourrait l’aiguiller pour la fin de sa carrière sportive ? Nous n’en sommes pas convaincus.

Sans que nous connaissions l’état mental et physique dans lequel David Goffin baigne actuellement et sans que nous sachions s’il se projette encore à six mois ou à six ans, il ne devrait pas tomber dans le cas (un peu pathétique) du chanteur qui a fait un tube de l’été dans sa carrière et qui court en vain derrière le succès qu’il ne retrouve jamais…