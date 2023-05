Les records de Merckx, l’exploit de De Gendt et le maillot rose de Verbrugghe : la belle histoire d’amour des Belges et du Giro

Plus de 400 Belges ont couru le Giro

Si rien ne change en dernière minute dans les formations annoncées, les Belges devraient être une douzaine au départ de ce Giro, parmi lesquels cinq néophytes (Ilan Van Wilder, Laurenz Rex, Arne Marit, Laurens Huys et Runne Herregodts). Ce qui portera à 416 le nombre de coureurs belges différents qui ont pris au moins une fois le départ de la course au maillot rose depuis sa création en 1909. Contrairement au Tour de France où il y eut, dès la première édition, toujours au moins deux Belges de la partie, ce ne fut pas le cas en Italie.

Il a fallu attendre le 6e Giro pour qu’un Belge s’aligne au départ à Milan. C’est le Liégeois Georges Goffin, surnommé Némo, qui inaugura la liste le 24 mai 1914. Pour la première fois, le classement général, établi jusqu’alors aux points, en fonction de la place de chacun lors de chaque étape, était calculé au temps. Mais Némo, originaire de Ben-Ahin, qui s’était inscrit l’année précédente mais n’avait pas fait le voyage vers l’Italie, n’arriva pas au terme de la 1re étape finissant à Cuneo après 468 km. Il ne fut pas le seul, 44 des 81 partants, abandonnant dans le froid, la pluie et même la neige fondante quand la course passa par Sestrières. Georges Goffin était un aventurier. Outre ce Giro, il prit cinq fois le départ du Tour de France, entre 1904 et 1922, mais il n’arriva jamais à Paris, renonçant à cinq reprises lors de la 1re étape !

À lire aussi

Dès après la Première guerre, les participations belges furent parcimonieuses et parfois nulles. Quand le Giro s’interrompit en 1941 pour cause de second conflit mondial, 28 compatriotes l’avaient disputé. Ce n’est qu’à partir de 1947 qu’ils s’aligneront régulièrement au départ même s’il n’y en eut qu’un seul en 1996, 197 et 1999. Les participations records (24 et 23 Belges datant de 1970 et 1973).

Au rayon individuel, Roger De Vlaeminck et Albert Van Vlierberghe, neuf participations chacun, furent les plus réguliers. Pieter Serry devrait les rejoindre cette année car le lieutenant de Remco Evenepoel a couru 8 fois le Giro, comme Eddy Merckx. On notera aussi que Pino Cerami a disputé trois fois le Giro, en 1949, 1950 et 1956, alors qu’il était toujours Italien. Ce n’est qu’en 1957 que le Carolo a été naturalisé belge. Quand Andrei Tchmil l’a couru, en 1990, il était encore Soviétique.

Trois vainqueurs pour sept succès

Depuis 1909, année de la création de l’épreuve par La Gazetta dello Sport, un coureur belge a remporté le Giro à sept reprises. Dès succès qui s’étalent curieusement sur onze éditions à peine. Eddy Merckx, quintuple lauréat et co-recordman des succès (avec Alfredo Binda et Fausto Coppi), a été le premier à gagner. Le Bruxellois a remporté cinq fois l’épreuve (1968, 1970, 1972, 1973 et 1974) avant que, coup sur coup, Michel Pollentier en 1977 et Johan De Muynck, l’année suivante, ne le rejoignent au palmarès.

Quand il s’est imposé une première fois, il y a 55 ans, Merckx avait découvert la course un an plus tôt (9e après qu’une bronchite l’eut privé d’un meilleur résultat encore). En 1968, son exploit, dans la neige, au sommet des Tre Cime di Lavaredo que le Giro va retrouver cette année, est resté dans la légende de l’épreuve et du cyclisme en général. En 1969, il fut spolié d’une autre victoire qui lui tendait les bras (il était maillot rose à une semaine de l’arrivée) avec ce qui est entré dans l’histoire comme “l’affaire de Savone”. Accusé de dopage, Merckx avait refusé quelques jours plus tôt une proposition de Rudi Altig, équipier de Felice Gimondi chez Salvarani, qui lui avait tendu une valise bourrée de lires pour laisser gagner le Bergamasque. Le Bruxellois se vengera un an plus tard en dominant l’Italien comme il l’avait fait en 1968 et le fera encore lors de ses autres succès.

S’il est ainsi un des trois recordmans de l’épreuve, Eddy Merckx est aussi un des trois coureurs qui ont gagné le Giro avec le maillot de champion du Monde sur le dos. Il a même réussi cette performance à deux reprises (1968 et 1972), comme Alfredo Binda (1928 et 1933) et Giuseppe Saronni, il y a quarante ans. S’il s’impose le 28 mai à Rome, Remco Evenepoel peut les rejoindre.

En 1968, Eddy Merckx gagne son premier Giro revêtu du maillot arc-en-ciel. Aux Tre Cime di Lavaredo, sous la pluie et la neige, il réussit un énorme exploit.

Plusieurs Belges sont passés tout près du succès

Merckx a couru à huit reprises le Tour d’Italie, une de plus que le Tour. Lors de sa dernière participation, en 1976, il s’est classé 8e, diminué par une blessure à la selle. Cette année-là, Johan De Muynck, lieutenant de De Vlaeminck chez Brooklyn, semblait pouvoir gagner la course quand il fut trahi par son leader. Celui-ci l’abandonna en vue de l’arrivée alors que De Muynck portait le maillot rose. Felice Gimondi en profitera pour devancer le Flandrien de 19 secondes. Deux ans plus tard, devenus équipiers chez Bianchi, Gimondi aidera le Belge à s’imposer.

Au total, depuis la troisième place de Marcel Buysse en 1919, au terme d’un Giro dominé par Costante Girardengo, le premier “campionissimo” de l’histoire, jusqu’à celle de Thomas De Gendt, il y a onze ans, les Belges ont conquis neuf podiums en plus des sept victoires.

Martin Van den Bossche a fini 3e en 1970 dans l’ombre de son ancien et futur leader Eddy Merckx dont il n’était plus l’équipier pour une saison.

L’exploit de Thomas De Gendt sur le Tour d’Italie 2012 est resté dans les mémoires. Alors chez Vacansoleil, le Flandrien était 8e du classement au matin de l’avant-dernière étape à 5:40 de Joaquim Rodriguez. Entre Val di Sole et le Stelvio, où finit l’étape, De Gendt passe à l’attaque sur les pentes du Mortirolo. Il reste plus de cinquante kilomètres mais, au cours de son offensive, De Gendt est virtuel maillot rose avant de lâcher du lest dans l’interminable montée du Stelvio où il s’impose. Quatrième du général, il gagne une place lors de la dernière étape chronométrée à Milan où son retard sur le vainqueur final Ryder Hesjdal n’est que de 1:39.

Outre De Muynck, Jef Demuysere, en 1932 et 1933, Rik Van Steenbergen, en 1951, le Liégeois Jean Brankart, en 1958, et Herman Van Springel en 1971 ont terminé deuxièmes à Milan. Le premier fut Jef Demuysere, de Wervick, qui après s’être classé 2e en 1932 récidiva l’année suivante. Le Flandrien sera même en tête du classement général pendant trois étapes dont celle de Rome où Benito Mussolini, le leader fasciste et nationaliste, riait jaune.

Une édition sur trois (35 sur 105) a vu un Belge finir la course au maillot rose dans le top 10 (28 coureurs différents dont Merckx, sept fois, et Lucien Van Impe, trois), mais il n’y en eut au maximum que deux lors d’une même édition, à neuf reprises seulement, pour 44 tops 10 au total.

Thomas De Gendt, le dernier Belge à avoir flirter avec la victoire dans le Tour d'Italie.

Quand les Belges voient la vie en rose et gagnent des étapes

Seize de nos compatriotes ont porté au moins un jour le maillot rose. Une tunique créée en 1931 en reprenant la couleur des pages du quotidien organisateur, La Gazetta dello Sport. Rik Verbrugghe est le dernier à avoir connu ce bonheur durant quatre jours en 2002 après sa victoire dans le prologue. Eddy Merckx détient le record avec 79 étapes en maillot rose, dont toutes celles du Giro 1973 mené de bout en bout. C’est aussi la moitié des 158 étapes qu’un Belge a passées en rose.

À lire aussi

Au cours du Giro 1933, à Naples où Jef Demuysere enfila son troisième et dernier maillot rose, survint un petit événement. Même si Marcel Buysse avait été classé ex-aequo, avec huit autres coureurs, à la première place de la dernière étape du Tour 1921 à Milan, c’est Gérard Loncke, qui remporta le premier succès d’étape belge en Italie. Quarante-huit autres compatriotes ont suivi le Limbourgeois pour un total de 185 étapes gagnées. L’an passé, Thomas De Gendt (2e succès) et Dries De Bondt ont ajouté les 184e et 185e succès à la liste qu’Eddy Merckx (record pour Mario Cippolini avec 42) a le plus alimentée avec 24 victoires. Roger De Vlaeminck (22), Rik Van Steenbergen (15), Patrick Sercu (13) et Rik Van Looy (12) le suivent.

Eddy Merckx (à gauche) et Roger De Vlaeminck (gagnant la 2e étape du Giro 1973 à Luxembourg) ont gagné à eux deux 46 étapes du Giro. BELGA PHOTO

Le Giro en venu trois fois en Wallonie d’où il est parti à deux reprises

En plus d’un siècle, deux des quatorze départs du Giro de l’étranger ont eu lieu en Belgique. D’abord, en 1973, à Verviers, à l’initiative de Jean Crahay, un restaurateur et grand supporter d’Eddy Merckx. Lequel gagna le prologue couru à deux… qui ne comptait pas pour le classement, associé à Roger Swerts. Près de trois décennies plus tard, en 2002, le Giro, parti de Groningen quarante-huit heures plus tôt, fit étape à Ans (succès de Stefano Garzelli disqualifié pour dopage). Enfin, il y a dix-sept ans, la région liégeoise accueillit une nouvelle fois la course au maillot rose avec un Grande Partenza à Seraing.

Soixante ans après le Traité belgo-italien sur le charbon, le Giro rendit hommage à l’importante colonnie italienne venue depuis lors travailler et s’installer dans notre pays. Mons, Charleroi (à Marcinelle, 50 ans après la catastrophe du Bois du Cazier), Perwez, Namur, Wanze et Hotton accueillirent un départ ou une arrivée d’étape de l’épreuve.

D’ailleurs, terminons ce rappel historique en rappelant que plusieurs fils de l’immigration, Italiens de Belgique, ont couru le Giro. Ainsi, Pino Cerami a couru trois Giri (1949, 1950 et 1956). deux autres coureurs carolos, Carmine Preciozi, en 1966, et Walter Dalgal, trente ans plus tard, ont aussi disputé le tour national de leur pays d’origine.