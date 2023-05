Luca Brecel, nouveau champion du monde du snooker, est aux anges: "C'est extraordinaire !"

Plus jeune joueur de l'histoire dans le tableau final, en 2012, à l'âge de 17 ans, Brecel est également devenu le premier champion du monde issu de l'Europe continentale. Et dire que jusqu'à cette édition-ci, sa sixième participation, le 'Belgian Bullet' n'avait encore jamais réussi à gagner le moindre match ! "Rien n'a vraiment changé. Le snooker est un sport difficile", a-t-il poursuivi. J'aurais pu perdre au premier tour contre Ricky Walden. J'ai gagné 10-9. Et si j'avais perdu ce match, tout le monde aurait dit 'Oh, il a une nouvelle fois perdu au premier tour'. Et là, je suis le vainqueur. C'est la preuve que les marges sont fines. C'est fou ! Et j'ai peine à y croire. J'ai le meilleur entourage, les meilleurs amis, les meilleurs parents, la meilleure petite amie du monde, ce qui me rend fort à la table. Si vous n'êtes pas soutenu, c'est vraiment compliqué d'être performant. Et c'est fantastique !"

Luca Brecel espère faire exploser le snooker en Belgique

Champion du monde pour la première fois, lundi soir à Sheffield, Luca Brecel a remporté le quatrième titre de sa carrière sur le circuit, et de loin le plus prestigieux.

"Il va de soi que je ne vais pas m'entraîner pendant quelques semaines, voire deux ou trois mois", a lancé le Limbourgeois, 28 ans, qui avait confié au début du tournoi être arrivé sans la moindre préparation. "Je vais tout d'abord savourer cette victoire. Cela a été une semaine complètement dingue. Pas d'entraînement, seulement faire la fête. Cela ne devrait pas être légal", a-t-il souri à l'assistance au moment de recevoir son trophée.

La formule, entre-temps, ne lui a pas porté préjudice, alors qu'il n'avait encore jamais réussi à gagner le moindre match dans l'épreuve jusqu'ici. Et 'Belgian Bullet', auteur d'une remontée fantastique en demi-finale contre le Chinois Si Jiahui (WS 80) pour s'imposer 17-15 après avoir été mené 14-5, espère que son triomphe suscitera des vocations en Belgique. "Je pense que cela va exploser", a-t-il poursuivi. "C'est la raison pour laquelle j'étais si nerveux. Je voulais absolument y parvenir, pour la Belgique et pour l'Europe. Et maintenant que cela s'est produit, je ne peux pas attendre de voir ce que cela va engendrer. Je suis ravi. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé, mais je suis tellement heureux", a-t-il conclu.