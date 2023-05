Un beau cadeau d’adieu pour Laurent Costantiello ?

Laurent Costantiello l’a dit, Woluwé est peut-être un peu plus fort que Natoye. Si Natoye avait gagné à Woluwé (79-86), au retour, le leader était venu dicter sa loi en province de Namur (67-89). "Est-ce que Woluwé était l’équipe la plus forte de la série ? Pas forcément selon moi. Dans cette série, vous aviez vraiment six équipes qui étaient au-dessus. Car même si Alleur et Ninane ne sont pas dans les quatre premiers, ce sont aussi deux belles écuries. En fonction de leur état de forme, chaque équipe a eu ses moments. Mais Woluwé n’a perdu que quatre fois et mérite sa première place. Mais ce n’était pas un ogre qui écrasait tout le monde. Après, c’est une équipe qui met beaucoup de vitesse, avec des jeunes qui évoluent en TDM2. Ici, notre désavantage, c’est que la priorité de Woluwé va aller à la R2.”

Lorsqu’on demande à Laurent Costantiello si Natoye est à sa place, l’homme répond “que vu ce que nous avons montré, nous sommes entre la troisième et la sixième place. Woluwé et Charleroi étaient un peu au-dessus du lot pour moi. Notre meilleur match de la saison ? Celui à Woluwé. Nous avions très mal commencé la rencontre, nous avons un peu commencé à recoller en fin de seconde période avant de livrer notre meilleure mi-temps de toute l’année. Nous avions montré une super énergie.”

Avant le match face à Belgrade, Laurent Costantiello l’avoue, le stress était palpable.” Nous avons livré un deuxième tour atypique. Nous avions bien repris l’année, en gagnant face aux équipes moins bien classées et puis, nous avons eu un creux en mars. Contre Belgrade, nous sommes restés dix minutes avec le même cinq en seconde période et nous avons maîtrisé notre sujet. Cela m’a rassuré pour la suite”, poursuit-il.

On le sait, Laurent Costantiello vit ses derniers matches à la tête de Natoye. L’homme sera remplacé par Bastien Gilain l’an prochain. “Comment je vis les derniers matches ? Avec l’envie de bien terminer, note le coach. Avec le club, nous avions comme objectif, voici trois ans, de faire de Natoye une valeur sûre de R2. Mais nous savions que cela n’allait pas se faire du jour au lendemain. La montée l’an prochain ? Oui, mais c’est encore possible pour cette saison ! "