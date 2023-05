Aslan Karatsev signe, à Madrid, un retour au premier plan : “J’ai connu des problèmes personnels”

"Je suis vraiment heureux de retrouver mon meilleur tennis, expliqua l’intéressé qui est parvenu à conserver son influx après sa performance du tour précédent où il avait sorti son compatriote et ami, Daniil Medvedev. J’ai progressé depuis les qualifications avec à chaque fois des adversaires difficiles à battre. Pour avancer dans un tel tableau, il faut garder une grande concentration et cela fatigue énormément. Je suis sorti du top 100, il fallait que je conserve de la confiance en moi pour revenir. Pour le moment, je sens mieux le jeu, mes coups sont meilleurs.”

”L’arme secrète de la Russie”

Quatorzième mondial en février 2022, Aslan Karatsev a disparu petit à petit des radars au fil des mois pour finalement se retrouver à la 129e place du ranking de l’ATP il y a deux semaines. La puissance de son jeu et le merveilleux timing de ses frappes laissèrent place à un tennis chaotique entremêlé de fautes directes et de mauvais choix.

”J’ai connu des problèmes personnels que je ne souhaite pas évoquer publiquement, expliqua Karatsev cette semaine. Mais quand vous trimballez ce genre de soucis sur le court, c’est difficile d’y être concentré. Une fois que tout a été réglé, j’ai pu me relaxer davantage, m’entraîner mieux, jouer mieux. En fin d’année dernière, je me suis remis à travailler avec mon ancien coach, celui avec lequel j’avais atteint les demi-finales de l’Australian Open. J’aime le processus dans lequel je me trouve, je prends davantage de plaisir. À Melbourne, en 2021, je dépensais tellement d’énergie ! J’étais à 200 % à chaque match. C’était hyper chouette, bien sûr, mais cela a pris du temps pour digérer. Avec l’expérience, je me relâche, je sais mieux ce que j’ai à faire, j’ai les idées claires. À 29 ans, je ne sais pas combien d’années il me reste, mais je compte bien en profiter.”

Appelé “l’arme secrète de la Russie” par Daniil Medvedev, Aslan Karatsev continue de prendre en exemple ses deux compatriotes : Medvedev et Rublev avec qui il a remporté l’ATP Cup en 2021 : “J’ai passé pas mal de temps à les observer. J’ai vu comment ils jouaient, comment ils se comportaient. Cela m’a beaucoup aidé.”

Premier joueur de l’ère Open à atteindre les demi-finales pour sa première participation à un tableau final de Grand Chelem à Melbourne en 2021, celui qui a vécu à Tel-Aviv de ses trois à douze ans est devenu cette semaine le deuxième joueur à sortir des qualifications à Madrid à rejoindre le dernier carré depuis Fabrice Santoro en 2002. Son parcours en Espagne lui permettra, lundi prochain, de revenir aux portes du top 50. S’il venait à se qualifier pour la finale à la Caja Magica, c’est le top 40 qui s’offrirait à lui. Voilà un bel exemple de retour au premier plan qui pourrait inspirer David Goffin…