David Goffin se fait peur à Aix-en-Provence

Sous un soleil déjà bien présent, le Liégeois fit parler toute son expérience et des qualités bien supérieures pour décrocher le premier set (6-4). Après un round d’observation jusqu’à 4-4 où chaque joueur perdit une fois son engagement, David Goffin, plus précis et offrant moins de points, réalisa le break avant de le confirmer pour prendre la première manche.

Une fois que les ramasseurs retrouvèrent une balle perdue dans un buisson, le deuxième set put commencer. On pensait que l’ancien finaliste du Masters allait pouvoir dérouler et s’imposer en deux sets mais à cause d’une baisse de régime et d’un adversaire plus costaud dans les échanges, ce ne fut pas le cas. Après avoir déjà repoussé des balles de break un peu plus tôt, David Goffin perdit son service à 4-3. Dan Added n’en demandait pas tant et revenait au score sur son engagement : 3-6.

Le troisième set commença de la pire des manières pour notre compatriote qui se fit breaker directement avant, heureusement, de recoller dans la foulée au score. C’est quand David Goffin mena 3-2 que son adversaire craqua sur son service laissant le Liégeois partir à 4-2 puis 5-2. Le Liégeois se procurait ensuite trois balles de matches consécutives avant de conclure la rencontre sur la quatrième.

En quarts de finale, David Goffin défiera le vainqueur du match entre les Français Quentin Halys (ATP 66) et Arthur Fils (ATP 124).