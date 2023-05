Deila ira encourager le SL16 FC face à Virton et met deux de ses joueurs à disposition des U23

Pour ce match important, Ronny Deila a choisi de mettre deux joueurs de son noyau à disposition des U23 : Ibe Hautekiet (21 ans) et Lucas Noubi (18 ans). “Nathan Ngoy m’a également demandé s’il pouvait jouer mais c’est trop tôt pour lui. Il revient d’une longue blessure (déchirure aux ischios) et on doit prendre soin de lui. Il a besoin de plusieurs semaines d’entraînement collectif pour être prêt à jouer.”

Cihan Canak, lui, ne jouera pas face à Virton. En tribune, Deila sera un spectateur attentif de la rencontre. “C’est important pour notre deuxième équipe de rester en deuxième division même si selon moi, les règles doivent changer. Les rencontres des U23 ne doivent plus avoir lieu en même temps que les nôtres ou de manière si rapprochée”, a précisé le coach des Rouches.