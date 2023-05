Ganna lance les hostilités avant le départ du Giro 2023 : “Evenepoel dit toujours que les autres sont favoris”

La trace de ce samedi semble taillée pour l’ancien champion du monde de la discipline. Un peu moins de 20 kilomètres avec une bosse roulante sur le final. “Le premier contre-la-montre (sur les trois du Giro) est celui qui me convient le mieux, affirme l’Italien. Le parcours est régulier, pas trop long et il n’y a pas trop de virages. Mais ce n’est pas gagné d’avance pour autant.”

Une seule victoire cette année

Il y a peu, on aurait pu annoncer sa victoire à l’avance mais son début de saison l’a vu moins dominant sur sa discipline de prédilection. Il a gagné le prologue de Tirreno-Adriatico mais sans grande concurrence face à lui. En Algarve, il a été battu par Stefan Kung et Rémi Cavagna.

“On verra bien comment je me sens le jour J, botte-t-il en touche, visiblement pas inquiet. Je suis confiant et l’équipe aussi. Je croise les doigts et j’espère gagner pour commencer le Giro en rose.”

Remco Evenepoel a pointé Ganna et Stefan Kung comme favoris à la victoire ce samedi. Ce qui a eu le don de faire sourire l’Italien. “Remco dit toujours qu’un autre est favori mais il est super fort en fin de compte. Kung, Roglic et Evenepoel peuvent gagner samedi.”

Le contre-la-montre de la neuvième étape s’annonce plus complexe à remporter pour Ganna vu qu’il sera 15 kilomètres plus long et pourrait favoriser Evenepoel. Le dernier, conclu par un mur de 7 kilomètres à 12 %, semble être une mission impossible.