Les coureurs d’Ineos Grenadier n’ont pas l’air de se tracasser outre mesure. “Je ne suis pas stressé et c’est aussi le cas parmi le reste de l’équipe, annonce Geraint Thomas, co-leader de l’équipe. “Cela fait déjà quelques années que nous vivons avec ce virus et nous nous sommes adaptés. Nous faisons attention et maintons nos distances.” Et Tao Geoghegan Hart d’ajouter : “L’équipe a fait très attention de nous garder dans un bulle.”

Les deux Britanniques seront les patrons de leur formation pour le Tour. Un leadership partagé qui pose question alors que leurs principaux concurrents – particulièrement Remco Evenepoel, Primoz Roglic – sont annoncés comme leaders uniques de leur équipe. Ils ont répondu aux critiques : “Notre avantage est que si l’un de nous a un souci, nous avons un plan B”, dit Thomas. Il a ensuite ouvert la boîte à souvenirs pour se justifier : “J’ai gagné le Tour de France (2018) en étant leader avec Chris Froome. Tout dépend toujours de la personne à tes côtés. Je ne vois pas comment la situation pourrait devenir un problème avec Tao.”