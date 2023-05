Jimmy Butler, c’est Monsieur Playoffs en NBA : “Un niveau que peu de joueurs peuvent atteindre”

L’ailier du Heat s’est blessé à la cheville droite, victime d’une entorse, après un tir lors du premier affrontement de cette demi-finale. Tout a été fait pour le retaper ensuite mais Butler a donc finalement manqué le game 2. Cette absence n’est évidemment pas anodine. Butler, c’est la star de Miami, celui qui parvient à se transcender lors des moments importants pour apporter ce petit supplément d’âme qui permet d’aller chercher les succès. Ce caractère, Butler l’a puisé dans son enfance difficile, lui qui a été viré de son domicile par sa maman à… 13 ans. “Il est nous et nous sommes lui, décrit Erik Spoelstra, son coach, avec qui il aurait des problèmes de communication. Je le respecte tellement pour être un compétiteur unique, de classe mondiale. Beaucoup de monde joue au basket dans cette ligue. Lui, il est là pour gagner. D’accord, il peut se montrer maniaque et parfois psychotique à propos de sa volonté de gagner mais il essaie que chacun de ses équipiers ait cette envie de gagner.”

guillement C’est lors des playoffs que les meilleurs joueurs révèlent qui ils sont.

Le All-Star, drafté en 2011 par les Bulls avant de passer par les Timberwolves et les 76ers, aime les playoffs. Il y parvient à élever son niveau de jeu. Depuis le début de sa carrière, Butler a ainsi maintenu en saison régulière une moyenne de 18,2 points par match, 5,9 rebonds et 5,3 passes décisives, contre 20,9 points par match de playoffs, 6,1 rebonds et 4,4 passes décisives. Plus frappant lors des deux dernières saisons : 22,15 points de moyenne, 5,9 rebonds et 5,4 passes décisives en saison régulière, contre 31,45 points, 7,1 rebonds et 4,65 passes décisives. “Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais j’ai le plus grand respect pour lui. J’adore son jeu, j’adore ce qu’il fait”, explique son équipier Kevin Love, arrivé en février en Floride. “Il évolue à un niveau de basket que peu de joueurs peuvent atteindre, renchérit Kyle Lowry. Parfois, il faut juste s’asseoir et apprécier…”

Mieux que LeBron, Dwyane et Shaquille

Lors de la phase finale, Butler implique davantage ses coéquipiers dans le jeu, rendant l’attaque de son équipe plus équilibrée et difficile à contrer. Mais il n’oublie pas de soigner ses statistiques, en inscrivant face aux Bucks, fin avril, 56 points, record de la franchise en playoffs, où sont passés LeBron James, Dwyane Wade et Shaquille O’Neal, rien que ça. Soit le 4e meilleur nombre de points dans un match de playoffs dans l’histoire de la NBA, derrière les 63 points de Michael Jordan en 1986. “J’adore l’aspect compétitif des playoffs, confie le Texan de 33 ans. C’est là que les meilleurs joueurs révèlent qui ils sont. Je ne dis pas que je suis l’un d’eux, mais je veux être perçu comme tel.”

Ses performances lui ont en tout cas valu le surnom de “playoffs Jimmy”. On se demande bien pourquoi. Peut-être parce qu’il compte 8 matchs à plus de 40 points depuis les playoffs de 2020 lors de cette période follement intense et particulière ? “Tout ce que je fais, c’est sauter, et jouer de la meilleure des manières, dit Butler. Je prends les tirs que la défense me donne, je reste agressif. Mes équipiers n’arrêtent pas de shooter et shooter encore. Peu m’importe si je marque, si je passe, si je défends ou capte des rebonds : nous devons gagner à tout prix.”

S’il joue les (faux ?) modestes, Jimmy Butler est bien attendu comme le messie par le Heat. Ses encouragements au Madison Square Garden lors du Game 2 n’ont pas suffi. Miami a besoin de sa star au meilleur de sa forme pour remporter des victoires. Et peut-être disputer à nouveau les Finals, comme en 2020. “Nous savons de quoi nous sommes capables, remarquait le Texan avant les playoffs. Nous ne prêtons aucune attention aux bruits venant de l’extérieur…”

Avant de voir plus loin que les Knicks, il faudra toutefois se retaper la cheville. D’ici samedi espèrent les fans de Miami, ce qui devrait être jouable. “Je veux tout faire pour que mon équipe gagne, avec tous ceux qui sont dans cette équipe”, assure Butler, qui a des fourmis dans les jambes.