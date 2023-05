Le PSG est de retour sur Rocket League après plusieurs années d'absence !

A l'heure actuelle, le club évolue sur plusieurs jeux vidéo compétitifs, à savoir : FIFA, DOTA2, League of Legends, Arena of Valor, Fortnite et Rainbow 6.

En 2017, le club créait un roster Rocket League et remportait alors quelques titres comme le championnat national ESL lors de la Paris Games Week 2017, un titre international lors de la DreamHack Open Leipzig en 2018 et un titre mondial à la DreamHack Pro Circuit: Valencia 2019.

Toutefois les joueurs qui composent le roster quittent le PSG à cette époque.

PSG Tundra

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi 3 Mai son retour sur Rocket League aux côté d'une autre structure esportive, Tundra Esports.

Le but de la manoeuvre est de profiter de la notoriété du PSG tout en associant les compétence en matières d'esport de la structure londonienne Tundra Esports.

Fabien Allègre, directeur de la marque du Paris Saint-Germain, a déclaré :

guillement Nous sommes ravis de retrouver Rocket League, l'un des jeux les plus populaires au monde. Nous avons hâte de voir triompher l'équipe PSG Tundra. En constituant cette équipe, Le Paris Saint-Germain souhaite capitaliser sur sa présence en Europe et y poursuivre son expansion.

Le 5 Mai prochain, l'identité des joueurs qui composeront le futur roster seront dévoilés.