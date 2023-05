"Le PSG gagnera un jour la Champions League mais n’aura jamais la grandeur de Messi": quand un journaliste argentin vole à la rescousse de la Pulga

Et cette sanction fait couler énormément d’encre. D’un côté, les défenseurs du club parisien, qui soulignent cette peine "exemplaire", le numéro 30 n’ayant pas à manquer un entraînement sans justificatif valable.

Tandis que les partisans de la Pulga restent bouche bée face à la sévérité de la sanction pointant du doigt les dirigeants parisiens, qui se serviraient de la non-prolongation de la star pour le punir. D’autres affirmant que la promotion de l’Arabie saoudite au détriment du Qatar est une autre cause de cet écartement.

À lire aussi

"Gardez vos misères. Ils n’ont jamais mérité le meilleur de tous"

Forcément, cette affaire fait fortement réagir sur les terres du champion du monde. À l’antenne sur TyC Sports, Gaston Recondo vole à la rescousse de son capitaine, et n’hésite pas à tacler les Ultras parisiens. "Lorsque le 23 avril dernier, le PSG se couronnait champion de France en partageant un partout face à Lens au Parc des Princes, ils ont quitté le stade à quinze minutes du terme. Selon eux, l’équipe ne méritait pas leur présence à cause de l’élimination contre le Real Madrid en Champions League… Comme si c’était une honte d’être éliminé face au Real Madrid, club détenteur du plus grand nombre de victoires en Champions League, alors que le PSG ne compte pas une seule C1 dans son armoire à trophées".

Avant de poursuivre. "Depuis lors, les joueurs viennent saluer ces énergumènes après chaque rencontre à domicile. Tous les joueurs à l’exception d’un en particulier : Messi, qui ne s’est pas senti respecté par ces Ultras depuis cette élimination. Et ça, ils ne l’ont jamais pardonné ! Messi a juste eu le courage suffisant en étant le seul à ne pas les saluer".

Et de conclure. "Le PSG remportera tôt ou tard la Champions League. Mais il ne sera jamais grand, tout le contraire de Messi, qui le sera à vie. Encore plus depuis son sacre au Qatar. Ils l’ont surtout mauvaise parce qu’il a battu la France en finale avec l'Argentine. Vous vouliez quoi? Qu’il tire son penalty à côté ? Gardez vos misères. Ils n’ont jamais mérité le meilleur de tous".