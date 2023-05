De Gino Mäder à Giulio Ciccone en passant par Romain Bardet, Warren Barguil et plusieurs équipiers de Primoz Roglic, le Covid a frappé fort ces derniers jours. Si Bardet n'avait pas mis le Giro à son programme et si Barguil sera finalement bien au départ, Mäder et Ciccone, deux candidats au top 5 final, ont dû renoncer. Tout comme Tobias Foss, Robert Gesink et Jos Van Emden, trois équipiers de Primoz Roglic.

Le Slovène, qui est le plus sérieux adversaire de Remco Evenepoel à la victoire finale, est donc sans doute le coureur le plus inquiet en ce moment. Même s'il n'a pas pris part au Tour de Romandie qui a généré plusieurs cas positifs, Roglic a sans aucun doute côtoyé des membres de son équipe ou de son staff qui ont été en contact avec les coureurs testés positif.

De son côté, Remco Evenepoel est habitué à prendre toutes les précautions. Le documentaire d'Amazon Prime sur la saison 2022 du Wolfpack montre d'ailleurs comment Patrick Lefevere avait mis la pression à l'ensemble de l'équipe avant le grand départ de la Vuelta. Plus aucun coureur ne pouvait approcher sa famille ou se risquer à des contacts rapprochés avec le monde extérieur. Et Evenepoel avait à peine eu le temps d'embrasser ses parents et son épouse à Madrid, le soir de son sacre, qu'il s'envolait déjà pour l'Australie où il allait conquérir son titre de champion du monde.

Si personne n'est à l'abri de rien, même en prenant un maximum de précautions, on connaît tout le sérieux de l'équipe Soudal-Quick Step dans sa gestion de cette menace Covid. Reste à espérer que cela suffira pour éviter toute mauvaise surprise. Espérons aussi que Roglic passera entre les gouttes. Deux semaines après avoir été privée du duel Evenepoel-Pogacar à Liège-Bastogne-Liège, la planète cyclisme digérerait mal de voir le champion du monde être orphelin de son plus sérieux rival...