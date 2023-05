Le Brésilien, blessé depuis quelques semaines, a été la cible de dizaines de supporters parisiens qui se sont rassemblés devant sa maison, ce mercredi soir à Bougival (Yvelines).

”Neymar casse-toi ! Neymar casse-toi !”, ont chanté ces supporters devant la porte de sa demeure.

Le Brésilien était présent chez lui et a réagi en cours de soirée sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il écrivait : “Ils sont passés à la maison”. Avant de poster un second message un peu plus tard : “Ils viennent de partir de la porte d’entrée”.

La tension est à son comble à Paris. Dans la soirée, des membres du noyau dur se sont également réuni dans les installations du club pour manifester contre la direction du PSG.

Dans un communiqué, le club a vivement condamné les agissements de ces supporters.