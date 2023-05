L'autre regard: le snooker aux Jeux olympiques ? Et pourquoi pas…

La Fédération internationale de billard est d’ailleurs pleinement reconnue par le CIO qui a même envisagé, un moment, de l’élever au rang de discipline de démonstration aux Jeux. Les archives olympiques nous rappellent que lors des premières éditions, des concours d’art figuraient au programme et que des médailles furent décernées en architecture, musique, peinture ou sculpture. Des sports comme la pêche, le jeu de boules et le bowling ont également connu leurs heures de gloire et, à Paris 2024, le skateboard et la breakdance figureront à l’agenda. Il n’y a donc aucune raison d’intenter de mauvais procès au snooker. Après, à chacun d’évaluer, à sa façon, le concept de la performance sportive.