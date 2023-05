Le papa de Cihan Canak retrace le parcours de son fils : “Il a vite compris que le talent sans travail ne servait à rien”

En tribune, son papa, Ramazan, est quant à lui submergé par l’émotion. “J’ai ressenti un immense sentiment de fierté. C’est une sensation unique, qu’on ne vit qu’une fois. J’ai repensé à tout le travail qu’il avait effectué pour en arriver là ; c’était une pression qui disparaissait. Cihan a toujours voulu jouer pour le Standard et aider ses couleurs. Ce soir-là, il réalisait ses deux rêves en étant décisif pour la première fois.”

Enseveli par ses coéquipiers, Cihan Canak vient de distiller le premier assist de sa carrière en professionnel. ©photonews

Depuis ce premier coup d’éclat, Cihan Canak n’a cessé de grandir. Pour nous, son papa Ramazan retrace son parcours.

D’un Standard à l’autre grâce à un coup de pouce du destin !

Originaire de Verviers, c’est au Standard, pas de Liège mais d’Andrimont que tout commence pour l’ailier. “Cihan est quasiment né avec un ballon dans les pieds. Le football, c’est clairement toute sa vie. Rien ne le rendait plus heureux que de taper dans le cuir. C’est pourquoi je l’ai inscrit au Standard d’Andrimont.”

Un choix prémonitoire pour le jeune Canak qui a rapidement été séduit par l’autre Standard. C’est grâce à un petit coup de pouce du destin qu’il a intégré le centre de formation des Rouches. “Chaque année, le Standard organise son tournoi pour les jeunes (Tournoi Kidibul). Cette année-là, Cihan venait d’avoir six ans, une équipe s’est désistée et nous l’avons remplacée au pied levé. Nous ne devions normalement pas prendre part à ce tournoi mais c’est là que tout a commencé pour Cihan. Il est tout de suite tombé amoureux du club et s’y voyait déjà”, se souvient son papa.

Cihan Canak à l'âge de 7 ans, un an après son arrivée au centre de formation liégeois. ©Robert Absolonne

Un statut de futur grand qui ne l’a pas effrayé

Ces dernières saisons, lorsqu’on demandait aux responsables du centre de formation qui était, selon eux, le jeune le plus prometteur, tous répondaient en chœur : Cihan Canak. Vers l’âge de 14 ans, le petit technicien était promis à un bel avenir mais il devait aussi gérer la pression du futur grand. “Nous n’avons jamais tenu ce genre de propos et nous n’aimions pas forcément qu’on qualifie Cihan de la sorte”, assure son papa.

Dans la famille Canak, on a toujours tout fait pour protéger le jeune Cihan. “Il n’a jamais été question qu’il s’enflamme. Cihan a toujours eu la tête sur les épaules et rapidement, on lui a inculqué le goût du travail. Le talent, il l’avait, c’était indéniable. Mais on a voulu lui faire comprendre que le talent, sans le travail, cela ne sert à rien.”

Après avoir pris conscience que seul le travail le mènerait à son objectif, Cihan Canak a tout fait pour y parvenir et le noyau pro, il l’a rapidement eu en ligne de mire. “À ses 14 ans, alors que des propositions de l’étranger nous étaient parvenues, nous nous sommes mis à table avec le club. Il m’a alors dit : 'Écoute papa, je veux tout faire pour arriver un jour en équipe première au Standard.' Entre le dire et le faire, il y a un cap qu’il a franchi.”

Quelques mois plus tard, Canak partageait le vestiaire des Carcela et autre Mpoku. “À 15 ans, il a pris part à un match amical face à Seraing et depuis lors, il n’aspirait qu’à une chose : se faire sa place dans ce noyau.”

Alors que de nombreuses écuries européennes souhaitaient s’attacher ses services, Cihan Canak est resté fidèle à son club formateur. “On a toujours fonctionné à la confiance avec le club. Les discussions ont toujours été limpides (NdlR : comme en mars lorsqu’il a prolongé jusqu’en 2026) et le projet sportif passait avant tout. Cela n’a pas été facile de dire non à certains clubs européens. Mais on avait confiance en ce projet et on a eu raison.”

Cihan Canak fait la fierté de son père Ramazan. ©DR

Un nouveau statut d’exemple qu’il assume

Du haut de ses 18 ans, Cihan Canak a déjà vu son statut évoluer à de nombreuses reprises. De futur grand, il est passé à celui de titulaire durant quelques semaines avant de reculer dans la hiérarchie pour, au final, rester un élément clé du noyau de Ronny Deila. Aujourd’hui, Ramazan Canak estime que son fils n’est plus le même jeune homme. “Il a énormément changé, évolué et surtout mûri. Ce n’est plus le même. Je le constate au quotidien et surtout à des petits détails comme sa façon de se tenir, de parler. Même s’il l’a toujours été, je le trouve encore plus posé et surtout conscient de ce qui se passe dans sa vie et de ses responsabilités.”

Comme Cihan Canak (ici lors de la saison 2017-2018), de nombreux jeunes veulent intégrer le noyau pro. Le Verviétois fait donc office de référence pour ces jeunes. ©Robert Absolonne

Cihan Canak fait déjà office d’exemple pour les nombreux jeunes qui poussent au centre de formation pour l’imiter et intégrer, dans le futur, le noyau pro des Rouches. “Il reçoit beaucoup de messages de jeunes qui lui posent des questions sur son parcours. Il a conscience qu’il doit, par son comportement, rester un exemple pour eux et il assume ce rôle.”

Une faculté de dribble innée… comme son idole, Carcela

Peu de joueurs, dans l’histoire, ont eu la chance de pouvoir partager le vestiaire avec leur idole d’enfance. C’est pourtant arrivé à Cihan Canak. Durant sa formation, le jeune Verviétois a suivi l’exemple d’un autre Verviétois, Paul-José Mpoku mais aussi de celui qui était son idole, Mehdi Carcela. “Il a embrassé la même trajectoire que lui puisqu’il est arrivé au club au même âge que Mehdi, fait remarquer son papa. Il lui a beaucoup demandé des conseils la saison dernière. Mehdi, comme Paul-José, a été très attentif et a essayé de le conseiller au mieux.”

Comme celui qu’il admirait, Cihan Canak a une faculté de dribble assez déconcertante. “C’est quelque chose d’inné chez lui, il l’a toujours eu, assure Ramazan. Petit déjà, il était solide sur ses appuis. Ce qu’il a beaucoup travaillé, c’est son placement et son sens tactique. C’est d’ailleurs sous la houlette de Ronny Deila qu’il a le plus progressé dans ce domaine. C’est le coach idéal pour le développement de Cihan.”

Le 10 avril 2022, Cihan Canak a partagé le terrain pour la dernière en Rouche de son idole, Mehdi Carcela. ©PCR

Un caractère bien trempé

En début de saison, Réginal Goreux nous déclarait ceci au sujet de Cihan Canak : “Cihan, comme d’autres, on lui a vraiment cassé les c… (rires). Mais c’était pour son bien, pour qu’il comprenne les exigences du haut niveau et les attitudes à avoir et celles à proscrire.”

Des propos corroborés par le paternel du joueur. “Je ne peux pas dire le contraire (rires). Mais c’était nécessaire même si, sur le moment, Cihan ne comprenait pas pourquoi on agissait de la sorte avec lui. Mais il a rapidement eu le déclic.”

C’est que du haut de ses 18 ans, Canak a un caractère bien trempé que ce soit sur le terrain, où il a déjà écopé de quatre cartons jaunes, ou en dehors. “C’est un garçon entier qui ne tourne jamais autour du pot. Il dit les choses comme il les ressent mais il est également capable de reconnaître ses erreurs.”

Mal chaussé, Cihan Canak glisse à l'Antwerp et offre le 3e but aux Anversois en janvier dernier. ©PDV

D’erreur, il en était question le 22 janvier dernier à l’Antwerp lorsque le Verviétois, alors mal chaussé, glissait dans l’axe du jeu offrant le 3-1 aux Anversois deux minutes après la réduction du score d’Alzate. “Il s’en est énormément voulu. D’ailleurs, en rentrant à la maison, il s’est enfermé dans sa chambre et ne voulait plus voir personne. C’était dur à accepter car il avait le sentiment qu’ils pouvaient revenir dans le match.”

L’Antwerp restera aussi associé au meilleur souvenir de la carrière du Liégeois avec son but, le 3e des siens, à l’aller à Sclessin. “Il ne l’oubliera jamais. Inscrire son premier but dans un match au scénario totalement fou, c’était impensable.”

guillement S'il arrive à se faire une place chez les Diables, il aura alors réalisé son plus grand rêve.

À court terme, l’objectif de Cihan Canak est d’aider le Standard à retrouver l’Europe via les playoffs avant de tenter de s’imposer dans le 11 de base de façon définitive. International belge U20, Cihan Canak aspire également à un autre rêve, lui qui peut aussi opter pour la Turquie. “Concernant ce choix, tout a toujours été fait en concertation avec Cihan et nous, ses parents. À l’heure actuelle, aucun choix n’a été effectué mais on a toujours donné la préséance à la Belgique. S’il arrive à se faire une place chez les Diables, il aura alors réalisé son plus grand rêve. Mais le chemin est encore très long d’autant qu’il y a encore énormément de jeunes talentueux qui viennent d’intégrer le noyau belge.”