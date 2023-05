Remco Evenepoel sera bien entouré au Giro 2023 avec un bulldozer italien, une garde rapprochée belge et deux tauliers tchèques à son service

La différence se trouve principalement dans les profils emmenés dans le sillage du Brabançon sur les routes italiennes. “Nous avons davantage de rouleurs dans l’équipe. Ce sera nécessaire vu le nombre d’étapes de plat et de moyenne montagne sur le Giro. Nous avions besoin de gars comme Ballerini et Cerny sur le plat ou Cattaneo et Serry qui peuvent tout faire. Nous avons une équipe bien équilibrée. Sur le papier, elle est l’une des meilleures du plateau. Et peut-être la meilleure. Avec cette équipe, nous pouvons viser de grands résultats.”

Zoom sur un effectif qui doit emmener Evenepoel à la victoire finale et battre la machine Jumbo-Visma.

Ilan Van Wilder

22 ans – Belge – troisième grand tour

Le lieutenant de luxe est un grand talent. Ilan Van Wilder s’est développé dans l’ombre de son leader et a accepté ce rôle. Le jeune Belge a été l’une des clés de la victoire d’Evenepoel à la Vuelta. Van Wilder sera logiquement la dernière rampe de lancement de son patron en montagne.

Jan Hirt

32 ans – Tchèque – onzième grand tour

Jan Hirt fait partie du renouvellement de l’équipe de Patrick Lefevere qui s’oriente davantage vers les grands tours. En piquant le Tchèque à Intermarché Wanty-Gobert, la Quick-Step s’est attaché les services d’un vainqueur d’étape et 6e du classement général du Giro 2022. À 32 ans, il a l’expérience et les jambes pour accompagner Evenepoel dans les étapes les plus éprouvantes.

Louis Vervaeke

29 ans – Belge – Septième grand tour

Cela fait déjà deux ans, mais au Giro 2021, Louis Vervaeke avait terminé à une belle 20e place. Preuve qu’il sait grimper. Avec son profil d’Ardennais, il doit être l’homme de la moyenne montagne. Un profil d’autant plus important que les étapes vallonnées vont s’enchaîner. Son aide à la Vuelta, au Tour de Catalogne et encore à Liège-Bastogne-Liège a fait de lui une évidence.

Pieter Serry

34 ans – Belge – quinzième grand tour

Le grand déçu de la Vuelta (il a quitté l’équipe à cause du Covid) va pouvoir se racheter. Le vétéran de l’équipe peut passer partout et devra contrôler la course lors de différents types d’étapes. Serry est également important dans la gestion de la pression. Cet infatigable travailleur se pose en force tranquille de son équipe.

Mattia Cattaneo

32 ans – Italien – dixième grand tour

Cattaneo aura un rôle similaire à celui de Serry avec un accent plus prononcé sur les parcours accidentés. L’Italien joue à domicile et aura envie de montrer ses qualités de grimpeur qui lui ont permis d’accrocher une 12e place au Tour de France 2021. Sa puissance de rouleur (il est doué en contre-la-montre) lui permettra de combler les écarts en cas de besoin.

Josef Cerny

29 ans – Tchèque – quatrième grand tour

Le rôle le plus ingrat pourrait être celui de Josef Cerny. Le Tchèque va devoir rouler dur. Il est certainement le meilleur rouleur et aura pour tâche principale de contrôler les étapes de plat en comblant les écarts ou en maintenant l’échappée à une distance respectable. Il est en forme avec une victoire récente sur le chrono du Tour de Romandie.

Davide Ballerini

28 ans – Italien – cinquième grand tour

Soudal Quick-Step a fait le choix de sacrifier Fausto Masnada – “Dommage pour lui qu’il n’ait pas réussi à être dans sa meilleure forme”, a dit Evenepoel – pour envoyer Davide Ballerini au Giro. Des profils différents vu que Ballerini est plus connu pour ses sprints que pour ses aptitudes dans les bosses. L’Italien ne devrait toutefois pas tenter sa chance pour les places d’honneur mais aura comme rôle de protéger Evenepoel dans les parties les plus dangereuses de la course. Comme au pied des principales difficultés ou lors des derniers kilomètres avant un sprint massif.