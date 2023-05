La chronique de Jean-Marc Ghéraille: les datas vont-elles enterrer la glorieuse incertitude du sport ?

Prenons l’un des sports où la préparation méthodique, quasi au millimètre et au watt près, a pris la place sur les entraînements au feeling et son côté faussement romantique : le cyclisme. Le Tour d’Italie, qui a débuté hier, promet le choc des titans entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel. Les deux coureurs disposent chacun d’atouts, ils se sont préparés durant des semaines pour être présents sur ces trois semaines ritales.

Un confrère s’est " amusé " à collecter les données les plus mathématiques possibles de ce duo ainsi que sur les nombreux prétendants au podium final. Sprint, aptitudes en montagne, chronos,… : tous les paramètres les plus mesurables ont été passés au crible par un algorithme.

Résultat (final) prévisionnel : 1. Primoz Roglic, 2. Remco Evenepoel, 3. Joao Almeida.

Nous vous la donnons ci-dessous afin de faire le point le 28 mai lors de l’arrivée à Rome. Car cette équation ne prend évidemment pas en compte plusieurs inconnues : la gestion du stress, la chute ou la blessure, le mental,… Autant de facteurs qui, heureusement, différencient encore l’homme de la machine.

Selon les datas, Primoz Roglic devrait gagner le Tour d'Italie. A voir... ©DR

En football, la mode des datas a envahi les clubs professionnels. Au point que certains entraîneurs, dont le sélectionneur fédéral Domenico Tedesco ont été qualifiés de " laptop coach ". Parce qu’ils ne prennent pratiquement plus aucune décision sans faire appel aux données mathématiques. Même les changements sont dictés par des données scientifiques. Si la professionnalisation passe sans doute par l’apprivoisement d’un nouvel outil, ce dernier ne peut pas prendre et ne prendra jamais le dessus sur l’humain, la relation d’un coach avec ses joueurs, les sentiments, ce que l’on peut appeler le feeling. Sentir un match et son scénario si imprévisible, chat GPT et/ou les datas ne pourront jamais s’y conformer. C’est trop subtil, pas assez carré.

Le sélectionneur des Diables rouges Domenico Tedesco est un grand amateur de datas

Néanmoins, ces fameuses datas ont considérablement modifié le marché des transferts ces dernières années. Jadis, ce sont les agents qui possédaient un pouvoir considérable. Ils présentaient leurs joueurs aux clubs en exagérant leurs qualités et en occultant leurs défauts. Et parfois en graissant la patte du directeur sportif... Nous connaissons des exemples célèbres de joueurs qui ont été jadis acquis sur la simple vision d’une vidéo retraçant les meilleurs moments du joueur en question. Le bidouillage a régulièrement trompé des dirigeants soit trop naïfs soit aveugles.

Désormais, de nombreux clubs travaillent avec des datas pour dénicher le ou les joueurs au profil ciblé. Si le scepticisme était plutôt de mise dans un premier temps, il a fait place aujourd'hui à une nouvelle mode. Notamment grâce à des succès aussi étonnants que percutants.

En Belgique, l’Union Saint-Gilloise, qui revient de nulle part, n’a jamais caché qu’elle effectuait ses transferts à travers les datas. Avec, reconnaissons-le, beaucoup de réussites et assez peu d’erreurs de casting. De Burgess à Undav en passant par Lyynen ou Teuma, ce sont autant de joueurs dont la carrière avait solidement piqué du nez et qui n’auraient sans doute jamais rebondi sans le logiciel des statistiques.

En France, Toulouse vient de remporter la coupe de France avec un onze de base complètement insolite. Pas le moindre joueur français mais un melting-pot d’éléments hétéroclites : trois Néerlandais, deux Danois, un Chilien, un Marocain, un Algérien, un Capverdien, un Norvégien et un… Belge Brecht Dejaegere (placé jadis sur une voie de garage à La Gantoise). Particularité de la majorité des joueurs : le recrutement par les datas. L’exemple du Danois Desler déniché en… D2 norvégienne. Lorsque la direction du club français a contacté l’obscure FC Hauguesund pour connaître les conditions de transfert de son latéral droit, les Norvégiens ont cru à une… blague. Aujourd’hui, il est titulaire indiscutable et évoluera la saison prochaine en coupe d’Europe.

Obscure joueur de D2 norvégienne, le défenseur danois Mikkel Desler a été répéré par les datas. Il vient de gagner la coupe de France avec Toulouse ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

L’humain + la machine pas la machine devant l’humain. Car on ne nous enlèvera pas l’idée qu’il faudra toujours les qualités d’un entraîneur en chair et en os pour créer un collectif, pour sublimer les qualités des joueurs, pour tâter la sensibilité et l’approche psychologique des uns et des autres.

Risque numéro 1 de donner trop d’importance aux données statistiques? Passer à côté de joueurs de talent mais aux profils atypiques. Un Antoine Griezmann, un Ronaldinho ou un… Lionel Messi aurait plus que probablement été passés à la moulinette de ces fameuses datas…