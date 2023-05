Rahou au FT Charleroi: "Je retrouve mon club de cœur"

Jouer le titre

À bientôt 31 ans, Omar Rahou a toujours beaucoup d’ambition. "Moi, je veux renouer avec le titre et avec la coupe d’Europe. C’est normal. Ce sont des objectifs qui font rêver tous les joueurs. Je pense que le président Troiani a su constituer un groupe de qualité. On va tout faire pour aller le plus loin possible. D’ailleurs, malgré son revers contre Anvers, le noyau est toujours en course pour accrocher la finale. Je suis certain qu’il est capable de l’atteindre."

Cette année encore, Omar Rahou devrait décrocher le titre de meilleur buteur du championnat et se positionner au ballon d’or. "Oui, c’est bien. Mais ce n’était pas mon objectif de départ. J’ai marqué de nombreux buts. Mais cela ne fut pas suffisant. Moi, je veux surtout des titres collectifs. Je vais tout faire pour aider au mieux mes nouvelles couleurs. Je pense que j’intègre une équipe de qualité avec de bons éléments. Je connais la majorité du noyau. J’ai donc hâte d’évoluer avec lui."