La chronique de Jean-Marc Ghéraille: les clubs de "légende" ne meurent jamais

1988. Depuis huit jours, ce millésime revient comme un leitmotiv, comme un gimmick, comme un slogan. Pas tellement parce que vous vous êtes (peut-être) trémoussé(e)s sur Boys, boys, boys de la plantureuse Sabrina ou le Nuit de Folie de Début de Soirée. Quoique. Non, depuis le énième retour du RWDM parmi l’élite, le football bruxellois est aux anges. Pour la première fois depuis 35 ans (1988 donc...), la capitale enverra trois équipes en Division 1. Les plus jeunes ont sans doute oublié et/ou ne savent pas qu’à l’époque le Racing Jet de Bruxelles côtoyait Anderlecht et le… RWDM (l’Union avait basculé dans les tréfonds des séries inférieures…) et avait basculé à l’issue de la saison. Avec, en ses rangs, un certain… Lazlo Boloni qui deviendra dans les décennies suivantes un entraîneur à succès. Cette relégation sera malheureusement définitive puisque le club émigrera à Wavre avant d’être totalement dissous.