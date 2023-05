Mark Cavendish arrêtera à la fin de la saison : “Le cyclisme a été ma vie pendant plus de 25 ans, j’ai vécu un rêve”

Ainsi, prendra fin d’ici quelques mois (la date précise n’est pas connue) la carrière d’un des plus brillants (le plus brillant pour de nombreux observateurs) sprinters de tous les temps.

Cavendish, l’homme aux 176 victoires dont 161 UCI, aura couru 17 saisons chez les pros et remporté, entre autres succès, le championnat du monde 2011 à Copenhague, deux ans après avoir enlevé Milan-Sanremo, ainsi que 53 étapes d’un grand tour dont 34 au Tour de France où il partage le record avec un certain Eddy Merckx.

Du G.P. de l’Escaut 2007 (encore espoir, il avait enlevé l’année précédente) jusqu’au Championnat de Grande-Bretagne de l’an passé, le Britannique a levé les bras une dizaine de fois chaque saison, au point qu’aucun coureur en activité n’a autant gagné que lui. Cavendish a également brillé sur piste (médaille d’argent olympique de l’omnium à Rio et trois titres mondiaux d’américaine). “Le cyclisme a été ma vie pendant plus de vingt-cinq ans, j’ai vécu un rêve, a-t-il raconté. Le vélo m’a offert l’opportunité de découvrir le monde et d’apprendre à connaître des gens incroyables. J’aime plus le sport que vous ne pouvez l’imaginer et je ne peux me faire à l’idée de m’en écarter, mais hier (dimanche), j’ai fêté mon 38e anniversaire et aujourd’hui, mon fils a cinq ans. À partir de maintenant, je pourrai toujours fêter les anniversaires de ma femme et de mes enfants.”

"Je suis persuadé que je peux enlever une étape.”

Le Manx Express espère d’abord enlever une étape du Giro cette semaine. “J’ai, comme beaucoup de coureurs, été malade et je porte les stigmates de chutes, a-t-il poursuivi. Mais mon incroyable équipe m’a aidé, je suis persuadé que je peux enlever une étape.”

Il reste au Cav deux chances, ce mercredi et dimanche à Rome, pour enlever un 17e succès sur les routes du Giro en sept participations avant que, un mois plus tard, l’ancien champion du monde ne se présente au départ de son 14e et dernier Tour de France avec la possibilité de détrôner Eddy Merckx. “Ce record n’est pas important, que j’aie déjà 18 ou 45 étapes à mon palmarès, remporter une étape du Tour aurait de toute façon été mon objectif de l’été”, a répété Cavendish.

Passé pro chez T-Mobile en 2007, il a ensuite porté les maillots de Columbia, High Road, HTC, Sky avant de rejoindre une première fois l’équipe de Patrick Lefevere. Parti ensuite chez Dimension Data, le Britannique connut une saison désastreuse chez Bahrain avant de revenir deux ans chez Quick Step. L’hiver dernier, le coureur de l’Île de Man fut annoncé dans la formation de Jérôme Pineau (ex-B&B Hotels) dont le projet capota. Repêché par Astana Qazaqstan Team, il n’a pas encore gagné de course cette année mais il s’est classé à trois reprises en troisième position.