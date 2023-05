Le Giro entre dans sa terrible dernière semaine : rien n’est joué et tout peut encore arriver

Si deux étapes (la 17e, mercredi, et la dernière à Rome, dimanche) sont promises aux sprinters, les quatre autres auront une incidence directe sur la hiérarchie. Ce mardi, la 16e, étape, tracée entre Sabbo Chiese et le Monte Bondone, offre, avec ses 203 kilomètres, 5 200 mètres de dénivelé et cinq difficultés, une indication claire de ce qui attend Geraint Thomas, Primoz Roglic et leurs adversaires cette semaine dès lors que l’on considère que la parenthèse Armirail a vocation à se terminer très prochainement.

Au Monte Bondone, Charly Gaul, surnommé l’”Ange de la montagne”, est entré dans la légende de la course au maillot rose, dès la première apparition de la terrible montée (avec 21,4km à 6,7 %) sur le parcours du Giro en 1956. Ce jour-là, dans des conditions dantesques (cette année, il devrait pleuvoir mais ne pas faire froid), le Luxembourgeois (24e à 16 minutes au départ) avait renversé une course délaissée d’un coup par plus de la moitié des concurrents (46 abandons sur 89 partants) et avait pris le maillot rose à l’avant-veille de l’arrivée à Milan.

Des Dolomites décisives

Il n’est pas sûr que cette année, la course bascule définitivement sur la difficile montée qui surplombe Trente où le Giro n’est plus revenu depuis 2006 (succès d’Ivan Basso, futur lauréat). Elle le fera encore moins le lendemain en direction de Caorle où, après une étape plate qui sera venue tourner autour de Venise, les 30 derniers kilomètres en bord de mer provoqueront pourtant de la nervosité.

Les trois étapes suivantes dans les Dolomites décideront de la victoire finale. Elles recensent deux arrivées en altitude, jeudi à Val di Zoldo, et surtout vendredi aux célèbres Tre Cime di Lavaredo, après l’étape reine (183 km et 5 400 m de dénivelé) de ce Giro. Celles-ci seront suivies d’un chrono de 18,6 km finissant par l’ascension d’un véritable col. Le Monte Lussari, long de 7,3 km à 12,1 % avec deux passages à 22 %, où tout pourra encore basculer.

Trois hommes, séparés de 22 secondes seulement, sortent du lot à quelques jours de l’arrivée. Thomas a pour lui l’avantage d’une équipe solide autour de lui où Thymen Arensman et Laurens De Plus peuvent même bénéficier d’une course de mouvement.

Roglic (retardé de 2 secondes) peut compter, lui, sur son irrésistible jump, lequel peut lui permettre, avec trois arrivées au sommet, de prendre petit à petit l’avantage sur ses rivaux et de l’augmenter par d’éventuelles bonifications.

Almeida (en retrait de 22 secondes) dispose d’une équipe solide et euphorique après deux succès d’étapes, le Portugais ne renonce jamais et ses qualités de rouleur peuvent l’aider dans le chrono final tellement particulier.

Pour tous leurs suivants au classement, de l’ancien maillot rose Andreas Leksnessund à Aurélien Paret-Peintre, en passant par Damiano Caruso, Lennart Kamna, Eddie Dunbar ou Thibaut Pinot, il faudra bénéficier d’un concours de circonstances et de l’éventuel marquage des favoris pour tirer parti de la situation.