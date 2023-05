Pour ses 37 ans, Geraint Thomas espère garder le maillot rose : “J’espère que cela sera une belle journée d’anniversaire”

Comme l’année dernière, l’Italien de DSM a donc enlevé une étape en devançant plusieurs de ses compatriotes, Jonathan Milan (2e), maillot cyclamen du classement par points, Niccolo Bonifazio (4e) et Simone Consonni (5e), parmi lesquels seul l’Australien Michael Matthews (3e) a pu s’intercaler. Un sprint très serré, avec les trois premiers dans un mouchoir, dont Mark Cavendish a été écarté à deux bons kilomètres de l’arrivée.

”Mes équipiers ont fait un boulot formidable”, s’est félicité le vainqueur Alberto Dainese. “Je me suis retrouvé devant trop tôt dans le sprint, alors je me suis écarté et j’ai attendu que quelqu’un d’autre le lance. J’ai pu rattraper mon retard et dépasser Matthews dans les derniers mètres. Je dois être honnête, je pensais que je n’avais pas réussi. C’est une joie immense.”

Au contraire de l’ancien champion d’Europe des espoirs, notre compatriote Arne Marit a franchi la ligne d’arrivée en pestant. Le coureur d’Intermarché-Circus-Wanty venait de terminer en 12e position, en roue libre, bien loin de ce qu’il espérait.

”J’ai survécu durant deux semaines en montagne parce que j’avais en tête cette 17e étape”, a-t-il expliqué. “Nous avons tout fait parfaitement, j’avais les jambes pour gagner ma première étape sur un grand tour. J’ai lancé mon sprint et ma chaîne s’est cassée. Je n’ai pas de mots.”

Les favoris du Giro, Geraint Thomas en tête, ont passé une journée tranquille à la veille des trois grandes étapes dans les Dolomites qui détermineront le successeur de Jai Hindley, dimanche à Rome, où un nouveau sprint est attendu.

”Aujourd’hui, nous avons économisé au maximum nos forces dans la perspective des trois prochaines étapes”, a confirmé le porteur du maillot rose.

Le Gallois, vainqueur du Tour de France 2018, espère s’imposer dans cette 106e édition du Tour d’Italie et il reste confiant.

“Cela allait bien aujourd’hui”, a expliqué le coureur d’Ineos à sa descente du podium. “On a essuyé quelques averses, mais cela n’avait rien de comparable à ce que l’on a subi les jours précédents. Heureusement, on a eu des conditions meilleures et plus chaudes sur la fin. La finale de l’étape a pourtant été folle, donc je suis heureux que tout cela soit derrière nous.”

Pour les équipiers du maillot rose, qui ne sont plus que quatre à ses côtés, la journée a été relativement calme.

”Les équipes de sprinters voulaient rouler et elles ont maintenu un rythme élevé, tandis que nous étions bien groupés juste derrière elles”, a expliqué Geraint Thomas, lequel fêtera en leader du Giro son trente-septième anniversaire. “Ce sera sympa, espérons que cela sera une belle journée d’anniversaire. Il reste tellement de travail à faire d’ici dimanche, donc attendons d’abord la prochaine étape.”