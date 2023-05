L’autre regard: on attend toujours la première présidente du CIO ou de la Fifa !

En sport aussi, comme dans la chanson de Jean Ferrat, la femme serait-elle l’avenir de l’homme ? Là où, voici encore quelques années, les championnes étaient souvent reléguées dans l’ombre, elles font aujourd’hui partie intégrante du paysage médiatique. Et il ne faut plus attendre les Jeux olympiques pour les voir courir, lancer ou sauter. À la télé, des directs sont désormais régulièrement programmés lors de nombreuses compétitions féminines. Ces dernières semaines, on a ainsi pu assister, pêle-mêle, à plusieurs classiques cyclistes, à la finale de la Coupe de Belgique de foot, aux matches du Tournoi des VI Nations de rugby ! Avec à la clé de belles audiences.