Laurent De Plus a été impressionnant dans l’étape reine du Giro : “Maintenant, je ne peux plus rien pour Geraint Thomas”

Même distancé un moment dans la montée finale, le Ninovite est revenu aider son leader (“J’étais dans le sillage d’une voiture neutre Shimano et j’en ai profité”, rigolait-il) avant de décrocher définitivement, relayé par le Néerlandais Thymen Arensman. De Plus est toujours dixième du classement général. Le Flandrien se défend pourtant de faire un objectif de la conquête de cette place d’honneur. Cela fait 11 ans qu’un Belge n’a plus fini le Giro dans le top 10 (Thomas De Gendt, 3e en 2012).

À lire aussi

”Je n’y pense pas, ce soir, je veux me décontracter et ce qui doit arriver demain, arrivera”, dit celui qui au départ de l’étape annonçait qu’il préférait être le meilleur équipier que de finir parmi les dix premiers. “Toute l’équipe s’est subjuguée aujourd’hui, on a réussi une belle performance collective. Maintenant, c’est à 'G' (le diminutif de Geraint Thomas) de le faire, je ne peux plus rien pour lui demain, malheureusement.”

L’autre belge aux avant-postes fut une fois encore Ilan Van Wilder. Le Brabançon est toujours 13e avant le chrono qui doit lui convenir. S’il a repris Bruno Armirail au classement, le coureur de Soudal Quick-Step a été doublé par le vainqueur du jour, Santiago Buitrago qui le devance de 16 secondes au général. “Quand tout s’est accéléré, j’ai préféré monter à mon rythme, a expliqué Ilan Van Wilder. Je suis plutôt satisfait. La dernière montée était juste horrible, pas très à mon goût, parce qu’elle était trop courte et trop raide, mais j’ai fait de mon mieux. C’est une autre raison pour moi d’être content à la fin de la journée. Maintenant, je vais essayer de récupérer et de tout donner dans le chrono qui va être très difficile.”