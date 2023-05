Ruud Vormer et Jelle Vossen restent à Zulte Waregem pour deux années supplémentaires

Le Néerlandais Ruud Vormer et Jelle Vossen resteront à Zulte Waregem pour deux saisons supplémentaires, et tenter de remonter en Jupiler Pro League le plus rapidement possible. Le club l'a annoncé mardi, en même temps qu'il a renouvelé sa confiance en son duo d'entraîneurs Frederik D'Hollander et Davy de Fauw. Le club a annoncé mardi que le duo d'entraîneurs officiera bien en Challenger Pro League la saison prochaine.