Les Mexicains de Leon remportent leur première Ligue des champions de la CONCACAF

Le club mexicain de Leon a remporté sa première Ligue des champions de la CONCACAF, la Confédération nord et centrale américaine et caraïbes de football, en s'imposant 0-1 sur le terrain du club étasunien du Los Angeles FC, lors de la finale retour, dimanche en Californie. Le but a été inscrit dès la 20e minute par l'attaquant argentin Lucas Di Yorio