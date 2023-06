Vers une (r)évolution en Nationale 1?

Une réunion importante a lieu ce mardi soir entre l’ACFF et la Pro League. Sur la table? La scission entre le football flamand et francophone en Nationale 1, seule division non-professionnelle qui mélange actuellement des clubs du nord et du sud du pays! Les dirigeants des clubs francophones sont conviés à écouter et donner leur avis. Ceux du nord du pays se sont déjà réunis en début de semaine. La suite de l’intégration des équipes de U23 dans le football amateur sera également évoquée.