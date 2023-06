David Steegen (grand fan de l’Inter) avertit Pierre Kompany (dingue de City) : “On ne va pas vous ouvrir la porte comme le Real”

Votre amour de City est logique, Pierre. Mais le vôtre de l’Inter l’est moins, David.

Steegen : “Premièrement, ma maman est italienne. Deuxièmement, jeune, j’étais grand supporter d’Anderlecht. Et donc, j’étais contre Beveren, concurrent d’Anderlecht à la fin des années '70. Un match télévisé qui m’a marqué est Beveren – Inter (1-0) en quarts de finale de la Coupe UEFA en 1979. Le charisme et l’attitude des joueurs de l’Inter dans le petit stade du Freethiel, sur un terrain boueux, m’avaient tellement frappé, que j’ai continué à suivre cette équipe. Quand Scifo, mon Dieu, a signé à l’Inter en 1987, j’ai même acheté ce maillot officiel. Depuis lors, je vais une fois ou deux par an à San Siro.”

Kompany : “Vincent a signé à City en 2008 quand le club était au début de cet incroyable projet. Il suffit de passer par la rue qui porte son nom à Manchester pour comprendre pourquoi je suis supporter à vie de ce club. C’était rigolo de parler avec Sir Alex Ferguson à la remise des trophées du meilleur entraîneur (Vincent a été élu meilleur coach de D2), il y a une dizaine de jours. Il se souvenait avoir appelé Vincent en 2003, qui avait envoyé son représentant à l’hôtel Conrad à Bruxelles. Puis, quand Anderlecht jouait au Celtic, il m’attendait dans un hôtel à 30 kilomètres de Glasgow. Je ne suis pas allé au rendez-vous. Les enfants devaient rester ensemble et les études primaient. Et c’est Vincent qui, avec sa fameuse reprise de la tête, a offert le titre de 2012 à City au détriment de United.”

guillement Je rêve de Vincent comme coach de l'Inter. Mais ce sera impossible. Il ira à City.

Si mes souvenirs sont bons, l’Inter Milan le voulait aussi.

Kompany : “Oui ! Et le Milan AC. Tous ces rendez-vous, je les fixais dans le restaurant 'Chez Léon' à Bruparck, où travaillait ma cousine.”

Steegen : “Ce serait formidable qu’il signe un jour à l’Inter en tant qu’entraîneur. Mais je crains que ce soit impossible. Il a passé ce stade-là. Après Burnley, ce sera le top du top européen, je crois Manchester City. Il va succéder à Guardiola.”

Kompany : “Même Guardiola le dit.” (Rires)

guillement En 2012, John Bico nous a présentés à ... Eden Hazard à Manchester City - United.

Est-ce que De Bruyne va devenir une légende comme Vincent ?

Kompany : “C’est déjà le cas.”

Steegen : “C’est le meilleur joueur au monde. Il est le seul à mériter le Ballon d’or. Je me souviens qu’Anderlecht le voulait. Chaque fois qu’on jouait contre Genk, Herman Van Holsbeeck lui glissait un mot pour le convaincre de venir chez nous. Mais en termes de légendes à Manchester City, il y a une différence avec Vincent. Dans le monde du business, on dirait que Vincent est une marque universelle. Il représente plus que Kevin.”

Kompany : “Le fait que De Bruyne ait dit que Vincent est son modèle, cela veut tout dire. Il a suivi Vincent à City. Et je vais vous faire une autre révélation : Manchester City – Manchester United de 2012 (1-0, but légendaire de Kompany). Je suis là avec Paul Van Himst. On croise un castard dans les loges. John Bico. Il ouvre une porte et qui était là ? Eden Hazard. Il voulait aussi venir à City pour Vincent. Finalement, il a été signalé sur le yacht d’Abramovitch à Monaco la semaine d’après et il a signé à Chelsea.”

De Bruyne sera l’homme du match ?

Kompany : “Ou ce gamin qui marque des buts avec son pied à hauteur de la barre transversale. Haaland, oui. Et concernant Kevin, vous vous souvenez du 3-2 de la Belgique à la Coupe du monde 2018 contre le Japon ? Et le 2-0 contre le Brésil, qu’il marque lui-même ? Cela pourrait se passer de la même façon.”

Steegen : “Sauf que nous, nous n’allons pas ouvrir la porte comme l’a fait le Real Madrid, Pierre. Si je suis Inzaghi, je ferme la boutique et je compte sur une erreur d’un joueur de City. Je sais que vous avez des robots, mais ils ne sont pas infaillibles. Je tiens à indiquer que le “catenaccio” de l’entraîneur Hellenio Herrera est devenu magique à l’Inter, dans les années 60.”

Kompany : “Je connais une équipe qui a appliqué le “catenaccio” – le Maroc – et dès qu’ils ont dû faire le jeu, c’était fini.”

Steegen : “Très bonne remarque, Pierre. Mais l’Inter a différents systèmes de jeu. On a un noyau très complet avec deux joueurs par poste.”

Kompany : “City a au moins trois équipes valables.”

Steegen : “City, c’est au-dessus de tout. Si vous ne gagnez pas cette finale, c’est une honte. Vous jouez chaque année pour des trophées. Pour l’Inter, c’est différent. Je ne vais pas citer une chanson de supporters qu’on connaît bien. Pour nous, ce n’est pas tous les 25 ans, mais cela fait 13 ans qu’on n’a plus gagné la Ligue des champions, à Madrid.”

Kompany : “Pour nous aussi, c’est unique. On a raflé tous les championnats et les Coupes d’Angleterre. Il nous reste simplement l’Europe. C’est bien dommage que l’Inter devienne notre victime.”

Un petit pronostic, messieurs ?

Kompany : “Je laisse la parole à celui qui doit se défendre.”

Steegen : “Je ne nous donne que 5 % de chances de gagner, mais je dis quand même 0-0 et on gagne après les tirs au but. Lukaku convertit le dernier. Lukaku est un gagnant comme Vincent, mais il fonctionne mieux quand il a un compte à régler avec quelqu’un. Vincent pas. Il est toujours sûr de lui.”

guillement L'amour caché de Romelu? Ma fille, elle, est mariée avec Leander Dendoncker.

Même quand il était sur le banc, Lukaku gardait le sourire. Parce qu’il est amoureux, messieurs ?

Kompany : “Je le considère comme un de mes enfants, donc je ne peux pas en parler.”

On vient de découvrir qu’il a un deuxième fils et qu’il a une relation avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion. David, c’était aussi un secret que votre fille est mariée avec Leander Dendoncker.

David : “Leander était un des premiers jeunes joueurs d’Anderlecht à loger en famille d’accueil chez mes parents. Il a couru longtemps après ma fille, mais elle ne voulait pas de footballeur. 12 ans après, Romelu m’invite avec ma famille à Chelsea – Tottenham en période Covid et ma fille me demande si cela nous dérangerait de manger avec Leander après Brentford – Wolverhampton. Pendant ce repas, on a compris que quelque chose se tramait. Maintenant, elle habite en Angleterre, où elle est super heureuse. Et moi, je suis encore plus heureux, vu que j’ai souvent des tickets pour des matchs de Premier League.” (Rires)