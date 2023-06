24H du Mans : Des procédures à revoir

Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu autant d’accidents en début de 24 heures. En quelques heures seulement, on a perdu une petite dizaine d’autos, quatre et non des moindres (notamment la Toyota de Kamui Kobayashi et la Ferrari d’Ulysse De Pauw) suite à des crashes à l’amorce de “Slow Zones”. Et à trois reprises, le même scénario comme nous l’explique Maxime Martin : “J’ai ralenti pour une Slow Zone au Tertre Rouge. Olivier Pla est arrivé trop vite derrière avec sa Glickenhaus et m’a percuté. ” Le problème vient de la tolérance de cinq secondes lorsque le directeur de course ordonne de se mettre à 80 km/h en faisant un décompte des dix dernières secondes. Certains se mettent à 80 km/h à zéro et d’autres abusent de la tolérance et ne réduisent leur vitesse que trois ou quatre secondes plus tard. Ce qui a provoqué trois carambolages évitables. Il faudrait impérativement que tout le monde à l’avenir réduise sa vitesse au même moment, avec une bien plus faible marge d’erreur possible. Comme pour les 80 km/h à l’entrée de la pitlane. Un autre souci vient d’un certain décalage avec les annonces sur les tableaux de bord digitaux.