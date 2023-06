L’édito de Christophe Verstrepen : on peut ne pas aimer Djokovic mais il faut le respecter

Cette quête de records, c’est ce qui motive le Serbe de 36 ans qui ne s’intéresse pas trop à ce qu’on pense de lui. Il a d’ailleurs repris la phrase de Kobe Bryant pendant la quinzaine parisienne pour répondre aux fans qui le sifflaient : “Les détracteurs sont un bon problème. Personne ne déteste ceux qui sont bons. Ils détestent ceux qui sont grands.”

À lire aussi

Avec dix titres à l’Australian Open, sept à Wimbledon, trois à l’US Open et maintenant trois à Roland-Garros, Novak Djokovic appartient encore un peu plus à la caste des géants du sport. La question est maintenant de savoir si le natif de Belgrade va en rester là. La réponse est bien évidemment non. Novak est un boulimique de records et il voudra dans les mois qui viennent encore marquer plus son emprise sur l’histoire du tennis. Comment ? Après avoir rattrapé Serena Williams dans le nombre de tournois gagnés en Grand Chelem, le prochain objectif sera d’égaler puis de battre le record détenu par Margaret Smith Court qui, entre 1960 et 1973, a décroché 24 Majeurs.

Impossible ? Pas du tout quand on voit comment Novak Djokovic est capable de se sublimer et de prendre le dessus sur ses adversaires quand il se retrouve dans un des quatre monuments du tennis. Ensuite, pour mettre tout le monde d’accord dans le débat du GOAT (NdlR : plus grand joueur de l’histoire du tennis), le Serbe reviendra à Paris et à Roland-Garros pendant l’été 2024 pour se parer d’une médaille d’or olympique qui manque à son palmarès pharaonique.