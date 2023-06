Ces pétrodollars saoudiens qui inquiètent le monde du sport

Les ambitions sportives de l’Arabie saoudite ne plaisent visiblement pas à tout le monde. Des sénateurs américains voient ainsi d’un œil circonspect le projet d’association scellé entre le PGA Tour, le surpuissant circuit de golf professionnel et le fonds souverain d’investissement saoudien (PIF), créateur du LIV, cette Ligue dissidente qui a mis le sport de St. Andrews sens dessus dessous en attirant les plus grandes stars des greens. Après une féroce bataille juridico-sportive, les deux parties ont décidé de faire la paix moyennant l’entrée des pétrodollars saoudiens dans une nouvelle entité commune. Mais ce projet de fusion-acquisition passe visiblement mal auprès de certains politiciens proches de la Maison blanche, inquiets de voir un pays étranger, loin d’être exemplaire dans le respect des droits de l’homme, s’incruster dans les coulisses d’un des sports les plus populaires aux États-Unis. La démarche n’est pas anecdotique à l’heure où l’Arabie saoudite a fait du sport une nouvelle arme de conquête politico-diplomatique avec les transferts de nombreuses stars en football et l’organisation de nombreux grands événements toutes disciplines confondues. On se dit, par exemple, que les pontes de l’automobile doivent suivre ces dérapages de près alors qu’il se chuchote que le PIF serait intéressé par le rachat des droits commerciaux de la F1, propriétés de la société américaine Liberty Media.