Van Aert cinquième du chrono final du Tour de Suisse : “Je ne sais pas trop où j’en suis…”

”Mes sensations étaient bonnes mais pas incroyables ce dimanche, commentait au micro de VTM celui qui avait pris la 3e place du contre-la-montre inaugural de l’épreuve helvétique il y a une semaine. J’ai tenté de garder un peu de forces pour la montée de l’Oberwaldstrasse, mais cette stratégie n’a visiblement pas suffi car j’y ai vraiment souffert et j’ai eu du mal à conserver mon rythme à cet endroit. Sans connaître mes pointages aux différentes intermédiaires, je m’étais bien rendu compte qu’il me manquait un petit quelque chose. Suis-je déçu de cette performance ? Je prends toujours le départ d’un chrono pour tenter de le gagner est j’espérais mieux, mais je crois qu’il est plus sage de ne pas tirer trop vite de conclusions…”

Entre la tragédie qui a frappé ce Tour de Suisse et trois semaines de stages en altitude réalisées en amont de cette épreuve, van Aert aura évolué dans un contexte à tout le moins particulier.

"J'ai très envie de reconquérir le maillot tricolore du chrono."

”Les derniers jours ont été difficiles. J’ai hâte de rentrer chez moi et de quitter l’ambiance de la course pour quelques jours. J’ai besoin d’une pause. J’avais prévu de me tester physiquement sur l’étape de vendredi, mais les événements que l’on connaît ont rendu cela totalement accessoire. Même si j’ai senti que j’évoluais à un bon niveau, je ne sais pas exactement où j’en suis. J’espère faire un pas en avant dans la construction de ma condition dans les deux prochaines semaines en intégrant un peu plus de repos à mon programme.”

Van Aert pourra probablement se faire une idée plus précise de son degré de compétitivité ce jeudi à l’occasion d’un championnat de Belgique de chrono (à Herzele, parcours de 41,8km) sur lequel il ne s’était plus aligné depuis 2020. Un rendez-vous sur lequel l’ancien porteur du maillot tricolore (2019 et 2020) de la spécialité retrouvera l’actuel détenteur du titre : Remco Evenepoel. “J’ai très envie de reconquérir cette tunique noir-jaune-rouge”, concluait van Aert.