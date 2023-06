Les Belgian Cats y croient: "Ce championnat, c’est peut-être notre moment"

"L'objectif, on ne le cache pas, c'est d'aller chercher l'or. Il faut oser rêver." Ce discours, Rachid Méziane, le sélectionneur des Belgian Cats, n'a pas attendu d'arriver à l'Euro pour s'y tenir. Une ambition exacerbée ? Certainement pas, vu ce que l'équipe belge propose depuis le début du tournoi. Ce qu'il considère comme un rêve semble devenir de plus en plus réel. Voici les raisons qui peuvent pousser les Cats à croire à un premier titre européen ce week-end.