”Quand on parle de basket, mon cœur est belge” : curieuse demi-finale pour le coach… français des Belgian Cats

”Il est beaucoup dans la communication, témoigne la meneuse belge Julie Allemand. Il aime avoir notre ressenti et est beaucoup dans la compréhension. Il prend les temps morts nécessaires, il parle beaucoup à la mi-temps. Il découvre un peu le 'Belgian Cats show'' et il adore ça. C’est pour ça qu’il voulait venir aussi.”

À l’époque, Philip Mestdagh avait réussi à fédérer un groupe, à lui donner l’élan nécessaire pour le lancer vers la voie du succès. Rachid Méziane s’inscrit dans la même lignée et poursuit le travail entamé il y a plus de dix ans par le staff belge, avec ce petit plus dont il a le secret : pousser chaque joueuse à se dépasser en lui accordant de la confiance, de l’écoute, de l’attention, qu’elle soit titulaire ou qu’elle vienne du banc.

L’équipe française l’a laissé partir. “Welcome in Belgium”, est-on tenté d’écrire. À 43 ans, le coach de Villeneuve d'Ascq a les atouts et les qualités pour s’installer durablement dans son costume de sélectionneur de l’équipe nationale belge. Il est humble mais ambitieux. “On va à cet Euro avec beaucoup d’humilité, mais avec l’ambition d’accrocher une médaille d’or”, avait-il déclaré avant le tournoi. Cette ambition affichée et scandée haut et fort, c’est peut-être cela qu’il manquait à l’équipe belge jusqu’à présent. Ne pas se cacher, revendiquer son statut et ses qualités.

Une ambition qu’il a redite au point presse organisé ce vendredi dans la capitale slovène : “Je veux faire gagner la Belgique, c’est mon équipe. Il va falloir mettre l’aspect émotionnel de côté, mais je crois en mon équipe depuis le début.”

Il est originaire de Clermont-Ferrand, réside en France, n’a coaché que des clubs français (Nice, Montpellier, Villeneuve d'Ascq), mais ce samedi, il sera en noir-jaune-rouge. “La France sera un adversaire comme un autre, que j’ai envie de battre pour accéder à la finale. J’ai dit aux joueuses que quand on parle de basket, mon cœur est belge.”

Nul doute qu’il aura longuement briefé ses joueuses sur les qualités de l’adversaire du jour. “L’avantage, c’est que je connais les joueuses, on les côtoie tous les week-ends en championnat de France.”

L’or lui tend les bras avec cette possibilité d’enfin accrocher à son cou la médaille qui lui manque dans sa collection nationale, garnie de quatre médailles d’argent à l’Euro et une médaille de bronze aux Jeux olympiques.