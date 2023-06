Gagner des étapes et viser le maillot vert: les hautes ambitions de Jasper Philipsen sur le Tour de France 2023

Si toutes les circonstances s’y prêtent, le Tour 2023 pourrait permettre jusqu’à sept ou huit sprints plus ou moins massifs. C’est beaucoup et c’est ce qui motive tout spécialement les formations qui disposent dans leurs rangs d’un des hommes les plus rapides du peloton.

Le Belge Jasper Philipsen émarge assurément au cercle restreint de ces hommes-fusées. Le Limbourgeois l’avoue, la plus belle journée de sa carrière sur un vélo, il l’a vécue l’an dernier en enlevant la dernière étape du Tour sur les Champs Élysées.

"Lever les bras dans un tel décor, c'était formidable", dit le Limbourgeois dont on se souviendra des larmes de dépit et de rage versées douze mois plus tôt au même endroit, après une sixième défaite consécutive dans un sprint massif (trois fois deuxième et trois fois troisième).

Cette fois, Philipsen avait vaincu le signe indien. Quelques jours plus tôt, il avait même remporté un premier succès d’étape sur le Tour à Carcassonne où il avait pris la mesure du maillot vert Wout van Aert. Dans les semaines à venir, celui qu’on surnomme la "flamme de Ham", sa commune de Campine, entend bien ajouter l’une ou l’autre victoire à ces deux premières conquêtes.

Jasper Philipsen avait réussi à décrocher le sprint de la dernière étape, à Paris, en 2022. Son plus beau souvenir.

Sa quatrième participation sur la Tour de France

Au printemps, le coureur d’Alpecin-Deceuninck avait déjà effectué une impressionnante progression sur les classiques, marquée par sa deuxième place à Paris-Roubaix où il a fait jeu égal avec les meilleurs et parachever le succès de Mathieu van der Poel, son équipier. Sa victoire à la Bruges-La Panne Classic, dans des conditions météorologiques difficiles et après une course difficile où il a lui-même orienté les débats, est aussi la preuve de son éclosion dans un autre registre que le sprint pur.

En attendant de briller dans les courses d’un jour, et pourquoi pas dès le Mondial de Glasgow ou à l’Euro à Alkmaar, Philipsen est très ambitieux à la veille du Tour de France. Une Grande Boucle qui sera sa quatrième déjà, lui qui a débuté, à 21 ans seulement, en 2019 à Bruxelles.

"Je veux gagner plus d'une étape sur ce Tour", a expliqué le Campinois en marge des courses qu'il vient de disputer et où il s'est imposé, le Circuit des XI Villes ou le Tour de Belgique. "J'ai aussi l'ambition de conquérir le maillot vert. J'ai déjà indiqué à l'équipe que j'aimerais tenter ma chance, mais nous devrons voir si c'est faisable. Je suis bien conscient que si je veux revenir avec le maillot à Paris, je dois être percutant dès les premières étapes. Je pense que la meilleure tactique est de me concentrer sur les sept opportunités de sprint qui nous attendent. Si j'y obtiens le plus de bons résultats possible, le maillot vert suivra automatiquement, mais ça va dépendre aussi de ce que veut et fait réellement Wout (van Aert)."

Une paire redoutablement efficace avec van der Poel

Le coureur de Jumbo-Visma répète qu’il va se désintéresser du classement par points, tout comme… Mathieu van der Poel, l’autre leader de la formation des frères Roddhooft.

"Le maillot vert ? Non", dit le Néerlandais. "Si nous le visons cette année dans l'équipe, ce sera pour Jasper et je l'aiderai volontiers à essayer d'y parvenir."

Les deux hommes forment une paire redoutablement efficace, on l’a vu à plusieurs reprises cette saison. À Tirreno-Adriatico, au Grand Prix de l’Escaut puis plus récemment au Tour de Belgique, le Néerlandais a lancé de manière irrésistible son jeune équipier vers la victoire, rendant la tâche de leurs adversaires quasi impossible.

"Avec Mathieu, nous formons un formidable duo, je n'ai qu'à le suivre", dit Philipsen qui sait qu'il pourra également compter sur Ramon Sinkeldam ou sur Jonas Rickaert, enfin rétabli des graves ennuis de santé (une double opération à l'artère fémorale) qui ont failli ruiner sa carrière.

Jasper Philipsen, aux côtés de Mathieu van der Poel. ©PDV

Une préparation à la montagne

Philipsen a passé des dernières semaines en stage à Tenerife et à La Plagne pour préparer le Tour.

"Il fallait travailler mon endurance et mes aptitudes en montagne, ce que j'ai fait avec un bon stage", dit le coureur de Ham, dans le Limbourg. Un coureur qui avoue vouloir aller au Tour avec le maillot tricolore sur les épaules. Six jours avant le départ de Bilbao, le circuit d'Izegem doit convenir à ses qualités. "J'espère ne pas être encore au sommet de ma forme. Au Tour, on efface tout, ceux qui marchaient moins en début de saison et gagnent une étape ou deux seront les stars alors que si je me rate, on oubliera ce que j'ai fait à Tirreno, au G.P. de l'Escaut ou à La Panne."

L’équipe Alpecin-Deceuninck détient deux gros atouts avec ce duo, mais il conviendra de les faire cohabiter d’une meilleure manière que cela n’avait été le cas entre Philipsen et Tim Merlier.

"Les premières étapes du Tour au Pays Basque risquent d'être trop dures pour moi mais elles peuvent sourire à Mathieu", dit le jeune Belge dont on oublie trop souvent qu'il n'a que 24 ans. "C'est bon pour moi s'il gagne rapidement, ça nous enlèvera de la pression."

Christoph Roodhooft a aussi été échaudé par la relation conflictuelle entre ses deux anciens sprinters.

"Nous ne voulons plus commettre les mêmes fautes qu'il y a deux ans", dit le manager sportif d'Alpecin-Deceuninck. "Nous pouvons très bien déterminer quelle étape convient ou non à Jasper. Prenez la deuxième étape du Tour (qui finit à San Sebastian après avoir franchi le Jaizkibel). Nous savons que Mathieu peut jouer la gagne dans cette étape, mais pas Jasper même si celui-ci a énormément progressé depuis deux ans. Il n'est plus le même sprinter."