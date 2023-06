Wout van Aert ne rêve plus du maillot vert sur le Tour de France 2023: "Mais je veux gagner un maximum d'étapes!"

En 2019, pour ses débuts, totalement inattendus un mois plus tôt, le Belge avait d’emblée convaincu et remporté une étape à Albi où le regard interloqué d’Elia Viviani, se demandant qui venait de le devancer, avait fait partie des images du Tour.

Un an plus tard, van Aert avait enlevé deux étapes, à Privas et Lavaur, avant d’encaisser la défaite de Primoz Roglic au sommet de la Planche des Belles Filles comme un coup du sort.

Deux années de feu sur le Tour de France

Ce sont ses deux dernières apparitions sur le Tour qui ont frappé le plus les imaginations. Trois étapes gagnées en 2021, sur autant de terrains très différents (haute montagne au Ventoux, contre-la-montre dans les vignobles de Saint-Emilion et sprint massif sur les Champs Elysées), suivies d’une prestation cinq étoiles l’an passé. Où le Belge remporta à nouveau trois étapes, tout en prenant une part plus qu’active dans la victoire de Jonas Vingegaard. D’abord en sauvant à lui tout seul ou presque le Danois du naufrage sur les pavés du Nord. Ensuite en l’épaulant dans les étapes suivantes puis en participant à l’opération commando qui fit sombrer Tadej Pogacar dans l’étape du Granon. Enfin, en faisant sauter le Slovène sur les pentes d’Hautacam.

van Aert fut omniprésent sur le Tour en 2022. ©VKA

Parce qu’il a besoin de variation et de nouveaux objectifs, l’Anversois, qui sera bientôt papa une deuxième fois, a modifié sa préparation à la Grande Boucle. Une approche du Tour, via le Tour de Suisse plutôt que le Dauphiné (en trois participations, il y avait remporté cinq étapes et trois fois le classement par points), qui n’a pas été une franche réussite.

"Je ne sais pas vraiment où j'en suis", avouait van Aert en quittant la Suisse pour rentrer en Belgique y disputer les deux championnats nationaux où il espérait obtenir la confirmation de son excellente condition que ce soit dans le National contre-la-montre, à Herzele et face à Remco Evenepoel, où à Izegem pour celui de route. Deux épreuves qu'il a déjà enlevées par le passé (à deux reprises pour le chrono) lui qui aimerait prendre le départ du Tour avec un maillot tricolore sur le dos, ou même les deux.

S’il a gagné le classement par points de l’épreuve helvétique, le coureur de Jumbo-Visma n’a pu enlever la moindre étape, obtenant plusieurs accessits mais pas de succès. Il n’a d’ailleurs levé qu’une seule fois les bras depuis le début de la saison, à l’occasion du Grand Prix E3. Une statistique à laquelle il ne nous avait pas habitués jusqu’ici.

"J'étais à un bon niveau, mais pas à mon meilleur niveau", a reconnu Wout van Aert. "Au début, je me suis bien amusé, mais les trois derniers jours (NdlR : après le décès tragique de Gino Mäder) ont été particulièrement difficiles sur le plan humain. En plus, je visais spécialement l'étape de vendredi (neutralisée) qui aurait été un bon test, c'est pourquoi je suis dans le doute mais je ne vais pas en tirer de conclusions hâtives non plus."

Wout van Aert s’est pourtant particulièrement bien préparé pour l’été et les échéances qui arrivent. Premièrement avec un long stage en altitude en Sierra Nevada, du 8 au 29 mai, avec un camp de base à Monachil, en compagnie de ses équipiers du noyau Tour, Jonas Vingegaard, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Christophe Laporte, Steven Kruijswijk (blessé sérieusement ensuite), Dylan van Baarle et Wilco Kelderman. Ensuite, après un bref passage en Belgique, en prélude au Tour de Suisse, pendant que ses partenaires disputaient le Dauphiné, où Kruisjwijk allait se fracturer la hanche, l’Anversois a prolongé pendant une semaine ses entraînements en altitude à près de 3.000 mètres dans les environs du glacier de Diavolezza. Cela avec Wilco Kelderman qui remplacera l’infortuné Kruijswijk sur la course au maillot jaune.

Aider son leader à doubler la mis sur le Tour de France sera la mission principale de van Aert sur la Grande Boucle. ©VKA

Retrouver le maillot jaune au Pays basque

Des efforts à répétition dont Van Aert a peut-être payé un peu l’addition ensuite en course mais qui produiront leurs effets dès les championnats de Belgique et plus encore au Tour. Les quatre premières étapes et plus spécialement les deux du début, au Pays Basque, que ce soit à Bilbao ou ensuite à San Sebastian, sont taillées pour les caractéristiques du Belge qui a goûté au maillot jaune l’an passé et aimerait le retrouver.

"En plus de remporter une nouvelle fois le Tour avec l'équipe et le Dauphiné a montré qu'on était sur la bonne voie, mon ambition personnelle est de gagner le plus d'étapes possible plutôt que de me focaliser sur le maillot vert", a-t-il prévenu. "En collectionner un maximum, comme Peter Sagan l'a fait, ne me dit pas grand-chose. "

Cette année, le Tour de France sera également prolongé par un double rendez-vous, début août en Écosse, avec les championnats du monde, exceptionnellement avancés de sept semaines au calendrier.

"La meilleure préparation passe par le Tour de France mais l'an dernier, pour la première fois, je suis sorti en mauvais état physique du Tour", a expliqué Wout van Aert. "Lors de la dernière semaine, j'avais été un peu trop au-delà de mes limites et huit jours après l'arrivée, j'étais un zombie. Cela n'avait rien à voir avec le maillot vert, mais plutôt avec la défense du maillot jaune. J'espère que cette fois, je parviendrai à Paris avec de bonnes jambes pour poursuivre sur cette forme aux Mondiaux. C''est différent de savoir que quinze jours plus tard, d'autres échéances vous attendent. Entre les deux, il y a suffisamment de temps (deux semaines) pour récupérer et profiter de l'effet de surcompensation."

Wout van Aert doublera cette année les deux épreuves arc-en-ciel.

"Cela devrait aller si je songe que j'ai toujours réussi par le passé d'excellents chronos sur la fin du Tour ", dit Wout van Aert qui en a remporté les deux derniers, en 2021 et 2022..