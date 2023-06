Championne d’Europe en pros, Française de cœur, mariée à une triathlète : qui est Oshin Derieuw, la première boxeuse belge qualifiée pour les JO ?

Voici cinq choses à savoir sur cette sportive émérite qui évolue dans la catégorie des 66kg.

Championne d’Europe chez les pros

Après un parcours intéressant chez les amateurs, lors duquel elle a notamment affronté la championne olympique irlandaise Katie Taylor (future championne du monde chez les pros) en 2014, Oshin Derieuw est passée dans les rangs professionnels en 2016.

À son quatorzième combat, en 2021, forte d’une ceinture WBF en super-légers, elle a remporté le titre prestigieux de championne d’Europe EBU des welters, à Fribourg en Suisse, face à Olivia Belkacem.

Depuis lors, elle n’a cessé de se hisser dans les classements, grâce à des ceintures IBO et WBA Intercontinentales, et occupe aujourd’hui le septième rang mondial en super-légers (-65,503kg).

Double lauréate du Gant d'or

Oshin Derieuw a réussi en 2021 à briser l’hégémonie de Delfine Persoon, boxeuse belge iconique qui avait été récompensée pendant huit années consécutives par le Gant d'or, décerné chaque année aux meilleurs boxeurs du pays.

La Flandrienne s'est également imposée en 2022 pour la deuxième année consécutive.

Un deuxième Gant d'or consécutif, en 2022, pour Oshin Derieuw. ©JEAN LUC FLEMAL

Elle s’entraîne à Hénin-Beaumont

Originaire de Roulers, Oshin Derieuw a fait ses débuts dans le même club de Delfine Persoon à Lichtervelde, avant de quitter la Flandre pour la France. C’est à Hénin-Beaumont, au sein du club auquel émarge le médaillé olympique Mathieu Bauderlique, que notre compatriote a trouvé son bonheur.

”La France m’a offert des opportunités que je n’ai jamais reçues en Belgique. J’ai pu intégrer leur équipe nationale, prendre part à des tournois à l’étranger. En un mot, on m’a fait confiance”, nous dit, en 2018, celle qui s’entraîne sous les ordres de Mohamed Nichane.

”Pour la petite histoire, le fils de mon entraîneur est directeur technique de l’équipe française dont j’ai éliminé la représentante dans ma catégorie…”, glisse la citoyenne de Kuurne, qui considère aujourd’hui son entourage français comme sa “deuxième famille”.

Tokyo, un rêve olympique gâché

”Depuis 2012, j’entretiens le rêve de devenir la première boxeuse à représenter la Belgique sur la scène olympique !”

Oshin Derieuw a dû abandonner une première fois cet objectif, en février 2020, après s’être déchiré les ligaments du genou et le ménisque en sparring.

La rééducation se déroulant très rapidement, la Flandrienne a bien cru que le report d’un an des JO de Tokyo allait pouvoir lui profiter. Mais l’annulation du tournoi mondial de qualification olympique, pour cause de coronavirus, allait anéantir cet espoir.

En 2023, grâce au soutien de la ligue flamande et de son nouvel entraîneur italien, Raffaele Bergamasco, Oshin Derieuw a su rebondir, faire la transition vers la boxe olympique, et profiter d’une occasion unique pour concrétiser son rêve.

Raffaele Bergamasco a aidé Oshin Derieuw à faire la transition vers la boxe olympique.

Mariée à une triathlète

Oshin Derieuw partage la vie d’une spécialiste du triathlon, Charlotte Deldaele, qu’elle a épousée le 8 août 2018.

”Depuis qu’elle est entrée dans ma vie, j’ai des habitudes beaucoup plus saines, je suis beaucoup plus stricte vis-à-vis de moi-même”, explique Derieuw dans le magazine Knack. “On ne fait aucun excès, on mange sainement et on se motive mutuellement. Avec une femme qui fait du sport de haut niveau, je n’ose plus être fainéante !”