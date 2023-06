Jonas Vingegaard engage le duel avec Tadej Pogacar sur le Tour de France : “Je peux aussi dire que c’est lui, le favori”

Peu avant la présentation publique des 176 coureurs de la course au maillot jaune, à laquelle une pluie très basque (paraît-il) s’était invitée, Jonas Vingegaard, le tenant du titre, et Tadej Pogacar, qui avait précédé à deux reprises le Danois au palmarès, se sont livrés à une première passe d’armes. Orale celle-là, qui préfigure ce que seront peut-être les trois semaines à venir, un beau et grand duel dont le sport, le cyclisme et le Tour de France sortiront vainqueurs.

À lire aussi

Jonas Vingegaard, il y a quelques minutes, Tadej Pogacar vient d’affirmer que vous êtes le favori du Tour. C’est exact ?

”Peu importe qui affirme qui est favori, ça dépendra de la forme de chacun. Ce qui est certain, c’est que Tadej et moi allons sans doute beaucoup nous regarder l’un l’autre ces prochaines semaines. Mais, moi, je peux aussi dire que c’est lui, le favori.”

C’est un petit jeu qu’il joue en vous désignant comme favori, en disant qu’il n’est pas à 100 % et qu’il y a deux leaders chez UAE avec Adam Yates ?

”C’est normal, mais cela ne me met pas plus de pression. Je suis calme, les choses sont simples. Je m’occupe de moi, de ma préparation. Je fais de mon mieux, j’ai cherché à progresser. Les deux derniers mois, je me suis seulement concentré sur ma préparation, à diminuer mon poids pour être au mieux. Je suis heureux d’être là où je voulais.”

Comment vous sentez-vous, trois semaines après le Dauphiné que vous avez remporté ?

”Les deux semaines qui ont suivi le Dauphiné se sont bien passées. Nous avons fait un autre stage en altitude (NdlR : à Tignes). Je suis prêt, je suis en forme, je le répète, je suis où je devrais être à ce moment, mais on en reparlera dans trois semaines pour voir où on sera exactement.”

À lire aussi

Les premières étapes au Pays Basque avec des montées courtes et explosives peuvent convenir un peu plus à Pogacar. Vous craignez qu’il ne passe à l’offensive ?

”Je ne le crains pas, mais, oui, je m’attends à ce qu’il attaque. Un peu comme l’an passé (NdlR : il parle de l’étape des pavés ou de celle allant de Binche à Longwy). Je dois être prêt à y répondre. On verra. Avec l’équipe, on fera de notre mieux.”

Il est difficile de vous trouver des faiblesses. Si les montées de dix kilomètres et plus ne vous font pas peur, sur deux ou trois kilomètres, vous êtes peut-être un peu moins fort.

”Je pense que j’ai progressé sur ces ascensions plus courtes, j’y ai beaucoup travaillé. Il faudra demander à mon coach car je ne connais pas les datas, les informations exactes à ce propos, mais, vraiment, je crois que je suis plus fort.”

Quelle étape de ce Tour est la plus dure à vos yeux ?

”C’est toujours compliqué d’en désigner une, d’autant que cette année, il y en a beaucoup qui comptent de nombreuses ascensions. Ce sont surtout les deuxième et troisième semaines qui s’annoncent difficiles et décisives. Pourtant, je crois que les étapes du Puy de Dôme, du Grand Colombier et celle avec le col de la Loze seront déterminantes.”

"Je m’attends à ce qu’il (Tadej Pogacar) attaque dès les premières étapes au Pays Basque. Un peu comme l’an passé."

De chasseur, vous êtes désormais dans la position de chassé.

”Oui, mais je chasse toujours la victoire aussi. Cela n’a pas vraiment changé. Bien sûr, j’ai gagné le Tour, mais personnellement, je n’ai pas changé, c’est ce qui compte.”

On a vu au Tour de Suisse un autre Danois, Mattias Skjelmose, se mettre en évidence. Vous le voyez comment sur ce Tour qu’il découvre ?

”Mattias sera là pour le classement général, c’est sûr. Il était très fort en Suisse, je me réjouis de voir ce qu’il va faire ces trois semaines.”

En Suisse aussi, avec le décès de Gino Mäder, on s’est malheureusement rappelé combien le cyclisme peut être dangereux. Le syndicat des coureurs et l’UCi vont faire des propositions pour plus de sécurité ce vendredi. Comment rendre le cyclisme plus sûr ?

”C’est certain, il faut maximiser la sécurité. Sur ce Tour, il y a deux étapes (NdlR : la 14e vers Morzine et la 17e vers Courchevel) qui finissent au bas d’une descente. S’il y a du gravier, que la route n’est pas sûre, il faut l’éviter, mais si elle est propre, c’est aussi aux coureurs à évaluer les risques qu’ils prennent ou non.”

À lire aussi

Dernière chose, vous avez vu le documentaire de Netflix, Wout van Aert n’en était pas très content. Et vous ?

”Je l’ai vu. En général, c’est bon pour le cyclisme et les équipes, mais je pense aussi que parfois ils essaient de créer une histoire là où il n’y a rien à dire. Sans doute, devra-t-on réfléchir parfois aux réponses qu’on donne.”