Modification sur la 1re étape du Tour de France : le vainqueur de l'étape sera aussi le maillot jaune

”Nous nous sommes peut-être un peu enflammés”, reconnaît Thierry Gouvenou, le directeur de course du Tour. “Dans notre volonté de valoriser la dernière côte et qu’il y ait une belle bagarre, nous y avions placé un sprint bonus, mais on s’est rendu compte que cela pouvait prêter à confusion. Avec les bonifications que les trois premiers pouvaient y prendre, même le troisième de l’étape aurait pu se retrouver avec le maillot jaune. Ce n’est pas l’image qu’on voulait donner.”