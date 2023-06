Tour de France, Tadej Pogacar met la pression sur Vingegaard : “Jonas est le favori”

On vous a vu à l’entraînement effectuer un wheeling dans la dernière difficulté de la 1re étape. Vous ne devez pas être si mal que cela ?

”Ce n’était pas parfait, je ne suis pas monté comme ça jusqu’au sommet (sourire). Je ne suis pas à 100 %. Je me sens bien. À l’entraînement, je ne ressens aucune douleur, mais mon poignet n’est mobile qu’à 70 %. Lundi, j’ai passé une radio, deux des trois os cassés sont guéris, le scaphoïde a encore besoin d’un peu de temps.”

"Je ne suis pas à 100 %, donc il faut un plan B, c’est mieux d’avoir deux gars pour le général."

Cela veut-il dire que vous n’êtes pas à 100 % sur ce Tour ?

”Cela, on le verra plus tard, je me suis bien entraîné mais je n’ai pas disputé de courses à étapes, le Dauphiné ou le Tour de Slovénie… Les jambes sont bonnes, la tête aussi. J’espère être prêt.”

Qu’est ce qui a changé dans votre préparation ?

”Au début, ma blessure a changé un peu ma position. Pendant les deux premières semaines, avec le plâtre, j’ai dû travailler avec un kiné et un ostéopathe, ce que je n’avais jamais fait. On a eu une autre approche, on a dû s’adapter.”

C’est une des plus dures premières semaines du Tour depuis longtemps, avec le départ au Pays basque puis les Pyrénées et, enfin, le Puy de Dôme.

”Ce sera très dur, très explosif. Tout peut se passer, ça sera intéressant. Quand j’ai découvert le parcours, je me suis dit “chouette”, mais avec ma blessure, je suis un peu moins excité par cette première semaine.”

Quelles étapes avez-vous reconnues ?

”Aucune dans les Pyrénées mais ce sont chaque année les mêmes cols. J’ai vu celles des Alpes, je connais les deux premières ici au Pays basque. Le Tour dure trois semaines, c’est difficile à prédire combien ce sera difficile car ce sont les coureurs qui rendent ou pas la course dure. ”

Qu’avez-vous retenu de l’an dernier et comment battre les Jumbo cette fois ?

”On ne doit pas changer grand-chose. J’ai eu un seul mauvais jour, au Granon. J’ai peut-être commis une erreur dans le col précédent en réagissant à toutes les attaques. J’étais face à mes deux rivaux (Vingegaard et Roglic) qui étaient dans la même équipe. Les Jumbo-Visma étaient forts ce jour-là et ils sont parvenus à me faire craquer. Mais je pense surtout à ma performance future. Il y a d’autres équipes et d’autres adversaires. On apprend toujours, sur chaque course, et encore plus sur un grand tour. On va faire mieux cette fois, on va tenter de gagner le Tour. Nous, on fait notre course, c’est comme ça qu’on veut gagner. D’ailleurs, j’étais assez bon pour gagner l’an dernier mais Jonas était plus fort à certains moments de la course.”

Comme jugez-vous votre duel ?

”Jonas est le favori du Tour, il a dominé le Dauphiné et il a dit alors qu’il n’était pas en super forme. On se réjouit de voir ce qu’il en sera quand il sera au sommet de sa condition (rires). Adam (Yates, son nouvel équipier chez UAE) était là, moi pas. Il sortait du stage et était très proche de Jonas. Je pense qu’ensemble on sera très forts pour s’opposer à Jonas.”

Quelle est la hiérarchie dans votre équipe dont on dit toujours qu’elle est moins forte que celle de vos adversaires ?

”Elle est plus forte, tous mes équipiers présents sont en super forme, on a bien bossé au stage. C’est un groupe, une équipe, peu importe qui est devant. Tout le monde veut la même chose, on veut gagner le Tour de France, peu importe avec qui, Adam, moi, un autre…”

Pour la première fois, vous partager le leadership chez UAE.

”C’est bien, car je ne suis pas à 100 %, je me suis seulement entraîné, je n’ai pas couru avant le Tour, c’est une lacune dans ma préparation. Donc il faut un plan B, c’est mieux d’avoir deux gars pour le général.”

Les deux premières étapes sont difficiles, pourriez-vous y prendre le maillot jaune ?

”Ce serait mieux de l’avoir à la 20e étape, comme en 2020, ça diminuerait la pression mais quand l’opportunité se présente, il faut la saisir. Pourtant, il faut se retenir parfois, ne pas lâcher tous les chevaux car c’est loin encore. Ces deux premières étapes, on va découvrir le niveau de chacun, elles auront une influence sur le classement. Si je peux, j’essaierai de grappiller des secondes, mais on a annulé le sprint bonus de la 1re étape. Je ferai de mon mieux et si je peux prendre des secondes, je le ferai.”