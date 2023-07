Adam Yates, vainqueur d’étape devant son jumeau Simon et maillot jaune au Tour de France : “Nos parents doivent être très heureux”

C’est John, lui-même coureur à l’époque, qui avait conduit ses deux jeunes fils au vélodrome de Manchester alors qu’il venait d’être renversé par une voiture à l’entraînement. Les deux gamins avaient été séduits par les coureurs tournant sur la piste mancunienne. Deux décennies plus tard, les jumeaux ont réussi un exploit historique à défaut d’être unique.

”Simon et moi sommes très proches, on se parle tous les jours depuis vingt ans”, a raconté Adam, vainqueur de l’étape et donc premier maillot jaune du Tour 2023. “Ces derniers temps, Simon s’entraînait avec son équipe et moi avec la mienne, mais quand nous sommes ensemble à Andorre, on roule régulièrement à deux. Ce matin, il m’a demandé qu’elle allait être notre tactique chez UAE. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui dire…”

Le tandem britannique s’est parfaitement entendu dans la finale, piégeant les Jumbo-Visma de Vingegaard et van Aert, même si le jeu tactique a failli faire avorter leur échappée.

”Dès qu’on est sorti au début de la descente, j’ai dit à Simon que je ne pouvais pas relayer”, expliqua Adam. “Simon est quand même un adversaire pour le classement. On est pros tous les deux, il a compris. Il a roulé toute la descente, jusqu’à ce que je reçoive l’autorisation de passer à mon tour.”

C’est Tadej Pogacar qui a finalement libéré son équipier.

”À cinq kilomètres de l’arrivée, il m’a crié dans la radio que ça se regardait derrière et que c’était opportun de rouler”, raconta encore Yates. “Sans le vouloir, j’avais gardé de l’énergie pour la finale et c’est ce qui m’a permis de gagner et prendre le maillot.”

Adam Yates, qui n’avait jamais enlevé d’étape sur le Tour, contrairement à son jumeau, mais avait, lui, déjà goûté au maillot jaune, a apprécié ces dix derniers kilomètres en duo.

”Cela a été très beau de partager cette finale avec mon frère, je ne sais pas où ils étaient avec leur camping-car, mais c’est certain, nos parents doivent être très heureux”, a dit le coureur d’UAE. “Ce n’est pas souvent que deux frères dont un et deux et en plus en début de Tour. Je retrouve le maillot jaune, c’est différent de 2020 quand je l’avais pris parce que Julian Alaphilippe avait eu une pénalité (NdlR : pour s’être ravitaillé dans les vingt derniers kilomètres). Cette fois, je trouve que c'est plus mérité. Mais je suis là pour Tadej, il est le meilleur coureur au monde depuis des années. Si je peux jouer un petit rôle pour lui, tant mieux. On va travailler trois semaines pour lui et on verra comment on peut jouer nos cartes.”

En attendant, le Britannique s’attend à devoir défendre son maillot ce dimanche.

”L’étape vers San Sebastian est encore difficile”, poursuit celui qui a gagné la Clasica en 2015, après que Greg Van Avermaet, alors en tête, avait été renversé par une moto. “La journée sera dure, il y a les bonifications au sommet du Jaizkibel puis à l’arrivée. Mais une fois encore, on est là pour Tadej. Aujourd’hui, on a essayé de garder nos forces pour la dernière côte, on voulait ramener Tadej devant au pied de la montée pour que ce soit moins stressant pour lui. Après, nous sommes montés à fond et ça s’est bien déroulé ensuite, j’espère qu’on va continuer comme cela.”