Tour de France: Pike devrait "permettre aux plus forts d'émerger" dès la première étape

Mario Aerts, l’un des directeurs sportifs de Lotto Dstny, connaît la montée finale de la Flèche wallonne, qu’il a remportée en 2002. Il a eu l’occasion de reconnaître la côte de Pike qui pourrait être le juge de paix de la 1re étape et déterminer le nom du vainqueur.

”C’est différent”, explique le Brabançon flamand. “La route est plus large ici, c’est plus long et un peu moins pentu, plus régulier que le Mur de Huy. Sera-ce trop dur pour des gars comme van Aert ou van der Poel ? C’est la question et la réponse va dépendre par exemple de savoir si Pogacar a déjà envie de faire la course ou pas. S’il attaque au bas ou si on monte au train, ça n’aura pas le même effet. Chez nous, Maxime Van Gils sera le leader ce samedi.”

À la différence de la classique wallonne, la 1re étape du Tour ne se termine pas au sommet de la côte mais dix kilomètres plus bas dans le centre de Bilbao.

”La descente est rapide, sans virage beaucoup moins technique que celle du Poggio par exemple”, dit encore Mario Aerts. “Après, il y a aussi le dernier kilomètre avec une route qui remonte et qui peut être un désavantage pour un ou deux coureurs échappés face à un groupe mais qui n’aura pas soixante gars.”

La montée de Pike est composée de deux parties d’un kilomètre chacune. La première, où Pogacar s’était amusé jeudi à monter sur sa roue arrière présente une pente moyenne de 5,9 %, la seconde va crescendo pour passer de 12 à 15,8 %.

Jeudi, Tadej Pogacar s'est mis en wheeling au début de la côte dont le sommet est bien plus pentu. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Ce vendredi, Wout van Aert s’y est aventuré. Il s’est vraiment testé, passant en boulet de canon devant les nombreux fans venus se poster dans la montée pour voir passer, parfois plusieurs fois, les 176 coureurs du Tour. Le Belge y a ravi le record de la montée, en 5:35, comme en atteste sa performance sur Strava (le record précédent appartenait au coureur de Movistar Gonzalo Serrano) car la côte est escaladée depuis trois ans dans la finale du Circuit de Getxo gagné l’an passé par Juan Ayuso. De quoi donner une indication quant aux espoirs de van Aert de passer avec les meilleurs ce samedi.

Ce qui fait comparer le “Muro de Pike” à celui de Huy, ce sont les virages, très pentus qui parsèment sa montée, dont un qui peut être pris pour la copie conforme du Virage Claude Criquielion du Chemin des Chapelles

”Ce n’est pas plus dur que le Mur de Huy”, explique Gouvenou, “mais il y a des similitudes. Une première partie pas trop dure et puis d’un coup ça grimpe fort. Il y a un S qui ressemble à celui de Huy. Il suffirait de mettre des maisons et des chapelles sur le côté et on se croirait en Ardenne. En terme d’effort ce sera assez proche. Les plus forts vont émerger même si ce n’est pas la garantie de gagner l’étape On peut s’organiser dans la descente et revenir sur les éventuels échappés puis attaquer dans la finale. Pour info, au sommet de la côte, on mettra six cents mètres de barrières et du cordage. On s’attend à beaucoup de ferveur mais on sait que les spectateurs basques sont respectueux. ”