Sur le Tour de France, les frères Pélissier ont fait mieux encore que les Yates

À quatre reprises, ce sont les frères Pélissier, Henri et Francis, qui ont réussi cette performance. En 1919, Henri (qui était leader après la 1re étape car le maillot jaune n’allait voir le jour que deux semaines plus tard, à Grenoble) avait devancé son cadet au terme de la deuxième étape, Le Havre-Cherbourg. Le troisième avait fini à quatre minutes. Le surlendemain (car il y avait alors une journée de repos entre chacune des quinze étapes), les deux frérots parisiens remettaient cela à Brest où… Francis devançait Henri, solide leader. Qui sait si les frères Yates ne réussiront pas le même exploit ce dimanche à San Sebastian, mais deux étapes plus tard, les Pélissier avaient abandonné la Grande Boucle !

En 1923, Henri s’imposa encore à deux reprises devant son frère, à nouveau à Brest, puis à Genève, alors qu’il avait pris dans l’étape précédente le maillot jaune qu’il conserva jusqu’à Paris.

Trois années plus tard, ce sont les Belges, Lucien (futur vainqueur du Tour) et Jules Buysse qui finirent aux deux premières places la 11e étape du Tour 1926 entre Luchon et Perpignan, mais sept minutes les séparaient. Plus récemment, les frères Schleck se sont également emparés des deux premières places d’une étape du Tour. En 2011, Andy avait en effet enlevé la victoire au sommet du Galibier où trois minutes plus tard, son aîné avait ponctué son succès en devançant leurs rivaux.