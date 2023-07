Tour de France : Jonas Vingegaard va devoir expliquer à Wout van Aert pourquoi il n’a pas roulé

Car les coureurs de la formation néerlandaise étaient quatre, van Aert, Tiesj Benoot, Wilco Keldeman et Jonas Vingegaard, dans le groupe qui dans la descente du Jaizkibel s’était reformé sur les talons de Pello Bilbao finalement neutralisé par l’Anversois en personne. C’est encore lui qui dut réagir sur des accélérations de Tom Pidcock puis de Mattias Skjelmose avant que Lafay ne surprenne tout le monde. Aucun des trois partenaires de van Aert ne bougea directement, ni Benoot et Kelderman, qui avaient déjà beaucoup œuvré, ni Vingegaard.

Une situation normale, diront ceux qui pensent que le Danois, candidat à la victoire finale, n’a pas à disperser ses forces. Sauf que le vainqueur sortant aurait pu, avant cela, épargner l’un ou l’autre relais à ses équipiers. Ce n’est pas l’énergie laissée dans ce cas qui lui fera défaut plus tard, ou alors on doit aussi considérer que Pogacar se conduit stupidement en faisant la chasse aux bonifications.

”Wout est très déçu, c’est normal, il est là pour gagner des étapes et ce sont deux chances de le faire qui se sont envolées, mais il y en aura d’autres, tempérait Grischa Niermann, un des directeurs sportifs de Jumbo-Visma. Tout le monde a pu voir qu’il est en condition. Si c’est la faute de quelqu’un, c’est la mienne. Il n’était pas possible que Vingegaard travaille pour van Aert. On est là pour gagner le Tour, donc il doit surveiller Pogacar.”

guillement "Si Jonas avait roulé, cela aurait pu faire la différence et nous aurions cette victoire. Hélas, il n’en est rien."

Son collègue Frans Maasen a été moins affirmatif.

“Après coup, Vingegaard aurait peut-être pu faire quelque chose”, disait le Néerlandais. “Nous ne comptions pas sur une attaque de Lafay et si Wout avait été le rechercher avec Pogacar dans sa roue, il aurait été battu au sprint. Ce que l’on ne souhaitait pas non plus. Dommage pour Wout mais on va surtout retenir que nous avons vu une super équipe.”

Wilco Kelderman, qui était dans le groupe de tête, a un peu hésité avant de répondre à un confrère de la NOS.

”On doit étudier ce qui s’est passé, a fini par reconnaître le coureur. “Si Jonas avait roulé, cela aurait pu faire la différence et nous aurions cette victoire. Hélas, il n’en est rien.”

Des déclarations dont on n’est pas certain qu’elles auront convaincu Wout van Aert qui avait déjà jeté de rage son bidon au sol peu après avoir franchi la ligne. Le regard sombre, le Belge n’a voulu faire aucun commentaire lorsqu’il a quitté le bus de son équipe peu après l’arrivée pour s’engouffrer dans une voiture qui est ensuite partie vers l’hôtel où logeaient les Jumbo.