Jasper Philipsen poursuit sa série au Tour de France : “C’est super difficile de gagner deux étapes de suite”

Dans le final chaotique vers et sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro, le Belge, superbement emmené une fois encore par Mathieu van der Poel, s’en est bien tiré devançant les deux mêmes coureurs que la veille, Caleb Ewan et Phil Bauhaus, mais dans un ordre différent.

”Le sprint a été moins limpide que celui de la veille”, avouait Philipsen. “Ce fut plus chaotique que je ne l’attendais sur ce circuit. J’ai senti qu’il y avait des chutes autour de moi, j’espère d’ailleurs que tout le monde va bien. Avec mes coéquipiers, on s’est un peu perdu, il a fallu un peu improviser, mais j’ai pu retrouver la roue de Mathieu (van der Poel) dans la finale et il m’a lâché à cent cinquante mètres de la ligne, ce qui m’a satisfait car je n’avais vraiment plus d’énergie. J’ai senti que Caleb Ewan me remontait…”

Philipsen a poursuivi sa série personnelle de succès (quatre désormais puisqu’il avait déjà gagné deux fois en 2022) ou de places sur le podium (neuf deuxièmes et troisièmes places). Lors des quatorze derniers sprints massifs sur le Tour, il a fini au pire une fois à la 5e place, l’an dernier, en début de Tour au Danemark.

”Croyez-moi, c’est super difficile de gagner deux étapes de suite du Tour”, fait-il remarquer. “On est juste heureux et fier d’avoir pu réussir cela. Je suis fier d’avoir un tel train, c’est un privilège dont bien bénéficie. Gagner deux fois de suite, c’est seulement possible avec une équipe forte.”

D’autant que le nouveau maillot vert pense disposer d’un vrai avantage par rapport à plusieurs de ses rivaux.

”L’équipe Alpecin-Deceuninck est entièrement tournée autour de Mathieu et moi”, dit Philipsen. “C’est un plus, nous n’avons personne pour le classement général chez nous. Le matin, on est régulièrement dans les premières équipes à signer (NdlR : la présentation au podium avant le départ se fait dans l’ordre inverse du premier coureur de chaque formation au classement général). Toute l’équipe tire dans ce sens, pour essayer de gagner avec Mathieu ou moi quand c’est possible. Les autres jours, on peut les prendre avec plus de tranquillité.”

Le Belge a aussi été interrogé sur les nombreuses chutes qui ont émaillé la finale.

”Il y a rarement des sprints sans chute, malheureusement”, disait-il. “C’était peut-être à prévoir après une étape sans histoire, peut-être la plus ennuyeuse de ces dernières années. Il y avait énormément de stress dans l’approche du circuit et puis, dans les derniers kilomètres, c’était quand même technique et plus rapide que je ne le pensais dans les courbes qui se resserraient. Finir sur un circuit comme celui-ci, c’est particulier. Pour moi, c’était une première.”

"Je ne suis nullement responsable d’avoir fait chuter Fabio (Jakobsen), je pense qu'il a malheureusement voulu passer dans un trou de souris et a sans doute tapé un guidon ce qui l’a fait tomber."

Après avoir été accusé d’avoir fermé la route à Wout van Aert, lundi à Bayonne, cette fois, celui que l’on surnomme la Flamme de Ham aurait été impliqué dans la chute de Fabio Jakobsen. C’est du moins, l’avis de Danny Van Poppel.

”Je pense que Fabio a malheureusement voulu passer dans un trou de souris et il a sans doute tapé un guidon ce qui l’a fait tomber”, se défendit Jasper Philipsen. “C’est la m… quand ça arrive mais dans un sport comme le nôtre, cela arrive car c’est un sport dangereux avec des risques. J’ai fait ma course, et, à mes yeux, je ne suis nullement responsable d’avoir fait chuter Fabio. Je l’ai senti à mes côtés mais je ne sais pas ce qu’il s’est passé, il y a des chutes dans tous les sprints. Si j’en suis responsable, je ne l’ai pas fait volontairement.”

Victorieux du sprint intermédiaire puis à l’arrivée, Jasper Philipsen a fait le plein au classement par points dont il est un leader au moins aussi autoritaire que son prédécesseur. Le Limbourgeois semble d’ores et déjà bien parti pour conquérir le maillot vert, d’autant que Wout van Aert n’a pas sprinté car, comme annoncé, il semble s’en désintéresser totalement. Pour Philipsen, le prochain rendez-vous se situe donc vendredi à l’arrivée à Bordeaux.

”On verra, je veux d’abord profiter de ce succès”, dit-il. “Puis, survivre aux deux prochaines étapes dans les Pyrénées, qui seront difficiles. Ce n’est qu’après avoir franchi le Tourmalet (jeudi) et les différents cols qu’on verra comment vont mes jambes. Mon but premier était de remporter une étape et, dès lundi, on a coché cette case. Maintenant, on veut le plus de victoires possible et on veut marquer des points.”