J’ai suivi les cinq derniers kilomètres de l’étape ce lundi car on sait que sur les journées promises à un sprint massif, il n’y a souvent pas grand-chose à se mettre sous la dent avant (rires). C’est dommage que ce doute a aussi longtemps entouré le succès de Jasper Philipsen, cela a forcément dû altérer sa joie, et j’imagine qu’en termes d’intensité émotionnelle, il ne doit pas y avoir grand-chose au-dessus d’une victoire d’étape sur le Tour. Son sprint était à mes yeux parfaitement régulier et j’ai le sentiment que Wout a plutôt été surpris par le positionnement des barrières à un endroit précis. Quand on regarde les images au ralenti, il a la place pour passer sur la gauche de Philipsen avant que l’espace ne se réduise soudainement. Il n’y a heureusement eu aucune chute, mais l’organisation du Tour va très certainement opérer une remise en question après cette finale.

À lire aussi

Le relais de van der Poel change la face du sprint

Mon équipier Caleb Ewan a terminé très fort et est allé chercher une belle troisième place, mais il ne lui a pas été possible de sprinter dans son style propre, en restant enfermé jusqu’aux derniers mètres dans ce qu’on appelle la boule' dans le peloton. Le relais de Mathieu van der Poel a été tellement rapide et intense qu’il a tout étiré en une longue file indienne dans laquelle il est ensuite compliqué de remonter. Quand le Néerlandais se met de la sorte au service de Philipsen, cela change la donne du sprint. Mais je suis convaincu que Caleb a gagné en confiance après son finish, il a répondu aux doutes qui l’entouraient dans l’esprit de certains observateurs. Reste maintenant à aller chercher cette victoire d’étape !

Je me sens plus proche de Pogacar que de Vingegaard

Quel début de Tour Vingegaard et Pogacar nous ont déjà offerts ! Dès les deux premières étapes, cela a bien bastonné ! Ce genre de duel, c’est évidemment génial pour la popularité du cyclisme et je trouve toujours le Grand Départ plus attractif quand il s’ouvre par une étape en ligne que par un chrono comme l’année dernière que je juge moins attrayant en termes de scénario. Je vous avoue me sentir bien plus proche du Slovène que du Danois, un peu trop sérieux à mon goût (rires)… Je n’ai encore jamais eu l’occasion de discuter dans le peloton avec les deux grands favoris de ce Tour de France mais Tadej est clairement un gars à qui on a envie d’aller parler je trouve. On voit qu’il s’amuse dans le vélo comme dans la vie, qu’il ne prend pas les choses trop au sérieux. Il fait le show et en plus il gagne, c’est une sorte de nouveau Sagan.

En contact avec “papa Campenaerts”

Je suis en contact assez régulier avec mes équipiers de chez Lotto-Dstny actuellement engagés sur le Tour. Principalement avec Jasper De Buyst, qui est souvent mon poisson pilote dans les sprints, et Victor “papa” Campenaerts avec lui j’ai une relation particulière et privilégiée. Sur ses réseaux sociaux, il a rigolé de sa propre offensive lors du week-end d’ouverture en la décrivant comme une “attaque TV”. C’est du Victor en plein, toujours rempli d’autodérision. Quand je vois qu’il termine l’étape très difficile de dimanche avec des gars comme Alaphilippe, dans un groupe à 2:25 de Lafay, c’est le signe qu’il est en excellente forme. Je lui souhaite vraiment de vivre un super Tour car c’est un gars d’un professionnalisme que je n’ai encore jamais vu. Il connaît tellement de choses en termes de nutrition, de matériel, d’entraînement… Il cherche toujours à tout optimaliser.

L’adaptation à l’altitude

Je suis arrivé à Livigno le 29 juin pour te premier stage en altitude de ma carrière et viens de conclure une période d’adaptation qui fait partie du protocole classique. Cela signifie que nos sorties d’entraînements n’ont pas encore dépassé quatre heures. Nous débutons mardi un deuxième bloc lors duquel les séances vont monter jusqu’à six heures. Nous sommes entourés de belles montagnes et de plusieurs ascensions mythiques comme le Stelvio par exemple et j’espère bien que nous aurons occasion d’aller y faire un petit tour. À l’entraînement, même si je suis un sprinter, j’aime bien les grands massifs et les vues superbes dont on peut souvent profiter. Le tout, c’est de pouvoir y monter à son tempo et de ne pas avoir le stress de rentrer dans les délais (rires)…