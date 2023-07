Jasper Philipsen veut encore gagner au Tour de France: “Mon équipe et moi avons faim de succès”

guillement "Je n’aurais vraiment pas compris que l’on me déclasse, j’aurais vraiment hurlé de rage, si cela avait été le cas."

Ce dont il pourra profiter durant les semaines à venir où normalement sept occasions attendent encore les sprinters, à commencer par ce mardi dans les rues de Dax où, après Bayonne, Philipsen pourrait prolonger la feria. Le coureur d’Alpecin-Deceuninck a pourtant eu son lot d’émotions dès après l’arrivée quand il apprit que le jury visionnait les images de son sprint durant lequel, selon certains avis, il avait tassé contre les barrières son ami Wout van Aert, au point que celui-ci ait fini par se relever. Philipsen s’en est défendu.

”Je n’aurais vraiment pas compris que l’on me déclasse”, disait le Belge qui était allé revoir les images avec les commissaires de l’UCI et Thierry Gouvenou, le directeur de course. “J’aurais vraiment hurlé de rage, si cela avait été le cas. Dès que Mathieu (van der Poel) est venu me féliciter, j’ai bien compris qu’il y avait un problème. J’ai pris le côté droit de la route mais j’étais en tête et c’était le chemin le plus court vers la ligne car la route tournait. Quand vous sprintez, c’est stupide aussi d’aller chercher l’extérieur. Je n’ai commis aucune faute vis-à-vis de personne. Si la route avait été en ligne droite, cela aurait été différent, je le concède.”

À un moment où, à juste titre, on évoque la sécurité, il est évidemment que la dernière ligne droite de la 3e étape pouvait être remise en question.

”Ce n’est pas à moi de répondre à cette question”, a diplomatiquement répondu le coureur d’Alpecin-Deceuninck, victorieux pour la troisième fois sur le Tour après ses deux victoires de l’an dernier, à Carcassonne et Paris. “D’ailleurs, les accidents surviennent aussi quand la chaussée est rectiligne. Quand vous sprintez, c’est stupide aussi d’aller chercher l’extérieur.”

Comme cela avait été le cas à Tirreno-Adriatico à deux reprises, puis aussi au Grand Prix de l’Escaut, c’est Mathieu van der Poel qui a catapulté son jeune équipier vers la victoire. Finalement, le plus compliqué pour Philipsen ne fut-il pas de se maintenir dans le sillage de son poisson-pilote ?

”C’est sûr que ce n’est pas facile de rester dans la roue de Mathieu mais quand on voit les autres trains ne peuvent pas nous dépasser, c’est qu’on est rapides et organisés”, souriait-il. “Dans un sprint, tout doit se passer comme prévu et ce fut le cas aujourd’hui. C’est une question de positionnement et de timing. Parfois ça s’ouvre, parfois non. On a eu de l’espace aux bons moments et on a pu placer nos pions comme on le voulait. Cela ne pouvait mieux se dérouler. Jonas (Rickaert) m’a idéalement piloté jusqu’au dernier kilomètre puis Mathieu a pris le relais. Ça ne marche pas toujours mais là, c’est vraiment formidable de gagner le premier sprint du Tour. Nous avons une équipe forte mais ceci va nous donner confiance pour la suite.”

Avec des statistiques impressionnantes qui montrent que, dans les treize derniers sprints massifs survenus sur le Tour de France depuis 2021, Jasper Philipsen s’est toujours classé dans le top 5, on doit surtout relever douze podiums. À ses trois succès, il faut ajouter cinq deuxièmes places, dont celle à Cahors l’an passé quand Christophe Laporte brûla dans les derniers hectomètres la politesse au peloton réglé par… Philipsen, et quatre troisièmes. Personne n’a évidemment fait mieux, ni même aussi bien, au point que le Belge est désigné comme le meilleur sprinter du monde et principal candidat au maillot vert.

”Je vous répondrai à Paris”, dit-il humblement. “Nous avons un bon train et je suis un bon sprinter, mais ça met aussi la pression. Pourtant, je peux vous dire que mon équipe et moi avons faim de succès !”

Pour Mathieu van der Poel, bombardé désormais comme le meilleur lanceur de sprint du peloton, cette victoire vient aussi compenser deux premières étapes plus compliquées.

”Je n’avais pas les meilleures jambes mais le Tour est encore long, et à part Wout (van Aert), il n’y avait que des grimpeurs dans le top 20 à Bilbao et San Sebastian”, reconnaît le Néerlandais qui se félicita surtout du succès de son équipier en bordure de l’Adour. “Servir de lanceur, c’est quelque chose qui me plaît, vous savez que vous devez rouler le plus vite et le plus longtemps possible afin que personne ne vous dépasse. Et puis, avec quelqu’un comme Jasper, il y a de grandes chances pour que cela se transforme en victoire. Ça ne réussira pas chaque fois, mais celle-ci, on ne nous la reprendra pas.”